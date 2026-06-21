Укр

Выбросьте свою стандартную сушилку: какая модель занимает гораздо меньше места

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Места будет меньше, но вещей столько же
Места будет меньше, но вещей столько же. Фото Коллаж "Телеграфа"

С ней будет меньше хаоса в квартире

В небольших квартирах каждый квадратный метр имеет значение, поэтому люди все чаще ищут способы сэкономить пространство. Поэтому многие отказываются от традиционных сушилок для белья в пользу более компактных решений.

Один из таких вариантов в последнее время стремительно набирает популярность – вертикальные модели. О них написали в interiakobieta.

Главное преимущество вертикальной сушилки состоит в ее конструкции. Она занимает меньше места на полу, поскольку белье размещается на нескольких ярусах вверх. Такой вариант особенно удобен для небольших квартир.

Чем заменить стандартную сушилку
Вертикальная сушилка. Фото: Эпицентр

Популярностью пользуются модели на колесах. Их легко перемещать из комнаты в комнату или устанавливать там, где лучшая циркуляция воздуха. Это позволяет сделать процесс сушки более комфортным.

Впрочем, перед покупкой стоит учесть некоторые особенности. Перекладины в вертикальных сушилках обычно короче, поэтому крупные вещи, такие как полотенца или постельное белье, приходится складывать. Из-за этого время высыхания может увеличиваться.

Напомним, раньше мы рассказывали, чем можно заменить кондиционер для белья, чтобы постельное белье имело приятный аромат, как в дорогих отелях.

Теги:
#Ремонт #Белье #Сушилка