Выбросьте свою стандартную сушилку: какая модель занимает гораздо меньше места

С ней будет меньше хаоса в квартире

В небольших квартирах каждый квадратный метр имеет значение, поэтому люди все чаще ищут способы сэкономить пространство. Поэтому многие отказываются от традиционных сушилок для белья в пользу более компактных решений.

Один из таких вариантов в последнее время стремительно набирает популярность – вертикальные модели. О них написали в interiakobieta.

Главное преимущество вертикальной сушилки состоит в ее конструкции. Она занимает меньше места на полу, поскольку белье размещается на нескольких ярусах вверх. Такой вариант особенно удобен для небольших квартир.

Вертикальная сушилка. Фото: Эпицентр

Популярностью пользуются модели на колесах. Их легко перемещать из комнаты в комнату или устанавливать там, где лучшая циркуляция воздуха. Это позволяет сделать процесс сушки более комфортным.

Впрочем, перед покупкой стоит учесть некоторые особенности. Перекладины в вертикальных сушилках обычно короче, поэтому крупные вещи, такие как полотенца или постельное белье, приходится складывать. Из-за этого время высыхания может увеличиваться.

Напомним, раньше мы рассказывали, чем можно заменить кондиционер для белья, чтобы постельное белье имело приятный аромат, как в дорогих отелях.