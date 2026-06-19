Супруги построили дом из шин, глины, стекла и алюминиевых банок: он выглядит не хуже современных

Этому дому уже почти 30 лет

В США появился уникальный дом, больше похожий на эксперимент из будущего, чем на обычное жилье. Супруги собственноручно свели его почти полностью из переработанных материалов.

Главная особенность проекта – экологическое строительство. Для строительства использовали более 1500 старых шин, около 11 тысяч алюминиевых банок и стеклянные бутылки. Стены имеют толщину до 75 см и заполнены уплотненной глиной, что помогает удерживать тепло, как написали в "clickpetroleoegas".

По словам риелторов, дом почти весь построен руками владельцев – около 90% работ они выполнили самостоятельно. Строительство длилось несколько лет и завершилось в 1997 году.

Посреди леса в США супруги построили дом из мусора. Фото: "clickpetroleoegas"

Внутри дом также необычен: деревянные балки, каменные элементы, встроенные скамейки, камины и открытые пространства. Пол выполнен из утрамбованной земли, а часть окон может автоматически реагировать на дождь.

Дом был спроектирован так, чтобы в нём поддерживалась стабильная температура около 18 °C в течение всего года благодаря естественной теплоизоляции и солнечным решениям.

На территории есть гараж, ограды, место для животных, сараи и пруд. По словам риэлтора, объект может заинтересовать тех, кто ищет жизнь ближе к природе.

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