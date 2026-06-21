Викиньте свою стандартну сушарку: яка модель займає набагато менше місця

З нею буде менше хаосу у квартирі

У невеликих квартирах кожен квадратний метр має значення, тому люди все частіше шукають способи заощадити простір. Через це багато хто відмовляється від традиційних сушарок для білизни на користь більш компактних рішень.

Один із таких варіантів останнім часом стрімко набирає популярності — вертикальні моделі. Про них написали в "interiakobieta".

Головна перевага вертикальної сушарки полягає в її конструкції. Вона займає менше місця на підлозі, оскільки білизна розміщується на кількох ярусах угору. Такий варіант особливо зручний для невеликих квартир.

Вертикальна сушарка. Фото: Епіцентр

Популярність мають моделі на колесах. Їх легко переміщати з кімнати в кімнату або встановлювати там, де є найкраща циркуляція повітря. Це дозволяє зробити процес сушіння більш комфортним.

Втім, перед покупкою варто врахувати деякі особливості. Поперечини у вертикальних сушарках зазвичай коротші, тому великі речі, такі як рушники чи постільна білизна, доводиться складати. Через це час висихання може збільшуватися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим можна замінити кондиціонер для білизни, щоб постільна білизна мала приємний аромат, як у дорогих готелях.