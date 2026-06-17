Шкафы на кухне в прошлом: дизайнеры назвали неожиданную альтернативу

Новый подход к организации пространства обещает больше порядка, эстетики и удобства

В современных кухнях все чаще фиксируют одну и ту же проблему — недостаток пространства, хаос в хранении и неудобная эргономика. Все это усложняет ежедневное использование помещения.

Архитекторы и дизайнеры предлагают изменить подход и отказаться от привычных решений, уже не соответствующих ритму жизни, пишет na:Temat. Речь, конечно же, об удобных и эргономичных кухонны ящиках.

Преимущества ящиков

Во-первых, такой подход позволяет полностью освободить кухонную столешницу. Это дает заметное эргономичное преимущество: там, где должно быть пусто, остается свободное пространство.

Более того, с такими ящиками кухня становится более вместительной, даже если ее реальный объем не меняется. Дело в том, что они минимизируют мертвые зоны внутри мебели и позволяют использовать каждый сантиметр. Это создает дополнительное место для хранения без расширения кухни.

Кроме того, ящики существенно облегчают доступ к вещам. Теперь все хорошо видно и все под рукой: достаточно выдвинуть ящик, чтобы достать даже то, что стоит в самом его конце. Не нужно ничего перекладывать или извлекать из глубины шкафов, создавая хаос на рабочей поверхности.

Еще один важный аргумент – безопасность. Риск уронить тяжелый предмет или травмироваться при поиске вещей на высоте значительно больше.

Кроме того, современные ящики часто оказываются более прочными и стабильными в эксплуатации. Они меньше зависят от состояния стен или крепежей и лучше выдерживают ежедневные нагрузки.

Недостатки этой системы хранения

Среди минусов чаще всего упоминают стоимость. Качественные ящики действительно могут быть дороже классических шкафов. Впрочем, рынок постепенно выравнивает эту разницу: популярность формата растет, конкуренция между производителями усиливается, а цены становятся все доступнее.

Еще один момент – необходимость чаще наклоняться. Когда основная система хранения находится внизу, это кажется неудобным. В то же время, эргономичная планировка позволяет размещать самые важные вещи в верхних ящиках под столешницей, а менее нужные – ниже.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", стеклянные и деревянные кухонные столы теряют популярность: новый материал проще в уходе и практичнее.