Чем заменить кондиционер для белья: постельное будет пахнуть как в роскошном отеле

Постельное белье стирают при высоких температурах и все чаще дезинфицируют с использованием натуральных средств

Многие привыкли использовать кондиционер для белья, чтобы вещи после стирки были мягкими и приятно пахли. Однако на практике такие средства не всегда дают ожидаемый результат: аромат быстро исчезает, а ткань остается жесткой.

Рассказываем, почему так происходит и какое простое средство может заменить привычный кондиционер.

Обычные кондиционеры для белья, которые покупает большинство людей, оставляют на тканях тонкий жирный налет. Из-за этого волокна хуже "дышат", и белье теряет свежий вид и запах быстрее, чем хотелось бы.

Все больше людей как дома, так и в отельном бизнесе, отказываются от обычных кондиционеров, пишет польское издание kobieta.interia.pl. Вместо этого для смягчения белья используют столовый уксус.

Уксус действует как естественный дезинфицирующий кондиционер для белья:

придает тканям мягкость без жирной пленки;

не оставляет сильного запаха;

помогает дольше сохранить свежесть постельного белья;

дополнительно очищает саму стиральную машину.

Для смягчения белья достаточно добавить полстакана (около 120 мл) уксуса в отсек для кондиционера во время последнего цикла полоскания.

Чтобы придать белью более приятный аромат, можно капнуть несколько капель эфирного масла прямо в отсек для моющих средств. К примеру, аромат эвкалипта или лаванды придаст ощущение роскоши и поможет настроиться на спокойный, качественный сон.

Таким образом постельное белье не будет отдавать резким запахом стирального порошка — оно приобретет естественную свежесть, мягкость и легкий деликатный аромат, как в хорошем отеле.