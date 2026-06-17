Чем заменить кондиционер для белья: постельное будет пахнуть как в роскошном отеле
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Постельное белье стирают при высоких температурах и все чаще дезинфицируют с использованием натуральных средств
Многие привыкли использовать кондиционер для белья, чтобы вещи после стирки были мягкими и приятно пахли. Однако на практике такие средства не всегда дают ожидаемый результат: аромат быстро исчезает, а ткань остается жесткой.
Рассказываем, почему так происходит и какое простое средство может заменить привычный кондиционер.
Обычные кондиционеры для белья, которые покупает большинство людей, оставляют на тканях тонкий жирный налет. Из-за этого волокна хуже "дышат", и белье теряет свежий вид и запах быстрее, чем хотелось бы.
Все больше людей как дома, так и в отельном бизнесе, отказываются от обычных кондиционеров, пишет польское издание kobieta.interia.pl. Вместо этого для смягчения белья используют столовый уксус.
Уксус действует как естественный дезинфицирующий кондиционер для белья:
- придает тканям мягкость без жирной пленки;
- не оставляет сильного запаха;
- помогает дольше сохранить свежесть постельного белья;
- дополнительно очищает саму стиральную машину.
Для смягчения белья достаточно добавить полстакана (около 120 мл) уксуса в отсек для кондиционера во время последнего цикла полоскания.
Чтобы придать белью более приятный аромат, можно капнуть несколько капель эфирного масла прямо в отсек для моющих средств. К примеру, аромат эвкалипта или лаванды придаст ощущение роскоши и поможет настроиться на спокойный, качественный сон.
Таким образом постельное белье не будет отдавать резким запахом стирального порошка — оно приобретет естественную свежесть, мягкость и легкий деликатный аромат, как в хорошем отеле.