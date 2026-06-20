Под куполом собора росли деревья: какими были Сумы в 1950-е годы

Некоторых из запечатленных на старых фото зданий уже нет

Сумы — город с долгой и насыщенной историей. Каждое десятилетие оставляло на нем свой отпечаток. Особенно заметные перемены пришлись на 1950-е годы. В то время город активно восстанавливался после Второй мировой войны и быстро рос. В Сумах разворачивалось машиностроение, развивалась химическая, приборостроительная, пищевая и легкая промышленность. Строилось новое жилье, открывались предприятия, школы и культурные учреждения.

Фотографии Сум 1950-х годов опубликовали в Facebook-сообществе "Мої Суми: від минулого до сьогодення". Снимки, собранные в группе, дают возможность увидеть город таким, каким его помнят немногие.

Дом для рабочих завода Фрунзе

Один из снимков показывает жилой дом рабочих машиностроительного завода имени М. В. Фрунзе. Здание стоит в исторической части города, на улице Соборной. Это четырехэтажный дом в стиле советского неоклассицизма, построенный в 1955 году. Здание отличали угловая башня с колоннадой-бельведером и декоративные балконы.

Троицкий собор

На другом снимке запечатлен Троицкий собор. Фото сделано примерно в 1956 году со стороны Троицкой площади, которая в те годы называлась площадью Свердлова. Как пишет "Вікі Суми", в советское время в подвалах собора устроили склады, кирпич осыпался, а под куполом успели вырасти деревья. На здании даже висела табличка, предупреждавшая о том, что находиться рядом опасно. При этом раз в год собор все же открывали на Троицу.

Бывший окружной суд на Петропавловской

На фото запечатлена и улица Петропавловская — а на ней здание с колоннами, в котором когда-то размещался окружной суд. Его построили в 1914–1917 годах по проекту архитектора К. Г. Шольца. Со временем там разместили один из корпусов Сумского государственного университета.

Покровская площадь

Снимок середины 1950-х годов показывает Покровскую площадь. В ее центре — Покровская церковь, которую позже снесли по решению советской власти. Справа на фото видно кинотеатр "Ампир", который позже переименовали в честь Ленинского комсомола, а еще позже снесли и на том месте построили новый дом. Сама площадь в те годы носила название Базарной.

Дворец культуры на месте церкви

Еще один кадр — Дворец культуры Сумского машиностроительного научно-производственного объединения (СМНПО). Здание возводили в стиле неоклассицизма примерно с 1952 года, а торжественное открытие состоялось в апреле 1953 года. Дворец построили на месте, где раньше стояла церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

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