Під куполом собору росли дерева: якими були Суми в 1950-ті роки

Деяких із зафіксованих на старих фото будівель уже немає

Суми — місто з довгою та насиченою історією. Кожне десятиліття залишало на ньому свій відбиток. Особливо помітні зміни припали на 1950-ті роки. У той час місто активно відновлювалося після Другої світової війни та швидко зростало. У Сумах розгорталося машинобудування, розвивалися хімічна, приладобудівна, харчова та легка промисловість. Зводилося нове житло, відкривалися підприємства, школи та культурні установи.

Фотографії Сум 1950-х років опублікували у Facebook-спільноті "Мої Суми: від минулого до сьогодення". Знімки, зібрані в групі, дають змогу побачити місто таким, яким його пам’ятають небагато людей.

Будинок для робітників заводу Фрунзе

Один зі знімків показує житловий будинок робітників машинобудівного заводу імені М. В. Фрунзе. Будівля стоїть в історичній частині міста, на вулиці Соборній. Це чотириповерховий будинок у стилі радянського неокласицизму, збудований у 1955 році. Будівлю вирізняли кутова башта з колонадою-бельведером і декоративні балкони.

Троїцький собор

На іншому знімку зафіксовано Троїцький собор. Фото зроблено приблизно у 1956 році з боку Троїцької площі, яка в ті роки називалася площею Свердлова. Як пише "Вікі Суми", у радянський час у підвалах собору облаштували склади, цегла обсипалася, а під куполом встигли вирости дерева. На будівлі навіть висіла табличка, яка попереджала, що перебувати поруч небезпечно. Водночас раз на рік собор усе ж відкривали на Трійцю.

Колишній окружний суд на Петропавлівській

На фото зафіксовано й вулицю Петропавлівську — а на ній будівлю з колонами, у якій колись розміщувався окружний суд. Її збудували у 1914–1917 роках за проєктом архітектора К. Г. Шольца. З часом там розмістили один із корпусів Сумського державного університету.

Покровська площа

Знімок середини 1950-х років показує Покровську площу. У її центрі — Покровська церква, яку згодом знесли за рішенням радянської влади. Праворуч на фото видно кінотеатр "Ампір", який пізніше перейменували на честь Ленінського комсомолу, а ще пізніше знесли, і на тому місці збудували новий будинок. Сама площа в ті роки мала назву Базарна.

Палац культури на місці церкви

Ще один кадр — Палац культури Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання (СМНВО). Будівлю зводили у стилі неокласицизму приблизно з 1952 року, а урочисте відкриття відбулося у квітні 1953 року. Палац побудували на місці, де раніше стояла церква Різдва Пресвятої Богородиці.

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