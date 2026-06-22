Вместо банального комплимента: что означает колоритное слово "ґречний" и когда оно уместно

Это отличная возможность наполнить свой словарный запас.

Украинский язык богат красивыми словами, которые часто незаслуженно забываются или вытесняются суржиком. Касается это и колоритного слова "ґречний".

О нем упомянула пользовательница сети Тредс. Более подробно о том, что означает это слово и как правильно его употреблять, расскажет "Телеграф".

Что означает слово "ґречний"?

Если говорить просто, ґречний – это утонченный синоним к словам вежливый, вежливый, воспитанный, любезный и галантный.

Что означает слово "ґречний"

Когда мы называем кого-то учтивым, мы подразумеваем не просто сухое соблюдение правил этикета, а особую внутреннюю культуру, уважение к собеседнику и благородство в поведении.

У слова есть несколько замечательных родственников, которые украсят ваш лексикон:

Ґречність (іменник) — ввічливість, чемність.

— ввічливість, чемність. Ґречно (прислівник) — виховано, люб'язно.

— виховано, люб'язно. Неґречний (антонім) — грубий, невихований.

Что означает слово "неґречний"

Обратите внимание! Долгое время советские словари пытались маркировать это слово как устаревшее или диалектное, чтобы приблизить украинский язык к русскому. Однако "ґречний" — это удельное, абсолютно живое украинское слово, которое сейчас переживает свое заслуженное возвращение в тренды.

Примеры украинской литературы

Украинские классики невероятно любили это слово и часто использовали его, чтобы подчеркнуть благородство своих героев. Вот несколько ярких примеров:

Иван Франко в своей прозе тонко замечал: "Він був завжди ґречний, розсудливий, але холодний".

в своей прозе тонко замечал: "Він був завжди ґречний, розсудливий, але холодний". Михаил Коцюбинский в повести "Тени забытых предков" рисовал гуцульский колорит: "Він був ґречний, і пани крізь сльози сміялися з його штучок".

в повести "Тени забытых предков" рисовал гуцульский колорит: "Він був ґречний, і пани крізь сльози сміялися з його штучок". Леся Украинка в драме "Лесная песня" также не обходила его вниманием: "Будь ґречний, сину, з перелесником, — він хлопець палкий, хоч і молодий".

Ранее "Телеграф" писал, что значит "теплиться" и когда его уместно употреблять.