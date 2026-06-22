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Вместо банального комплимента: что означает колоритное слово "ґречний" и когда оно уместно

Автор
Марина Ищенко
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Человеку можно сделать комплимент красиво
Человеку можно сделать комплимент красиво. Фото Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Это отличная возможность наполнить свой словарный запас.

Украинский язык богат красивыми словами, которые часто незаслуженно забываются или вытесняются суржиком. Касается это и колоритного слова "ґречний".

О нем упомянула пользовательница сети Тредс. Более подробно о том, что означает это слово и как правильно его употреблять, расскажет "Телеграф".

Что означает слово "ґречний"?

Если говорить просто, ґречний – это утонченный синоним к словам вежливый, вежливый, воспитанный, любезный и галантный.

Что означает слово "ґречний"

Когда мы называем кого-то учтивым, мы подразумеваем не просто сухое соблюдение правил этикета, а особую внутреннюю культуру, уважение к собеседнику и благородство в поведении.

У слова есть несколько замечательных родственников, которые украсят ваш лексикон:

  • Ґречність (іменник) — ввічливість, чемність.
  • Ґречно (прислівник) — виховано, люб'язно.
  • Неґречний (антонім) — грубий, невихований.
Что означает слово "неґречний"

Обратите внимание! Долгое время советские словари пытались маркировать это слово как устаревшее или диалектное, чтобы приблизить украинский язык к русскому. Однако "ґречний" — это удельное, абсолютно живое украинское слово, которое сейчас переживает свое заслуженное возвращение в тренды.

Примеры украинской литературы

Украинские классики невероятно любили это слово и часто использовали его, чтобы подчеркнуть благородство своих героев. Вот несколько ярких примеров:

  • Иван Франко в своей прозе тонко замечал: "Він був завжди ґречний, розсудливий, але холодний".
  • Михаил Коцюбинский в повести "Тени забытых предков" рисовал гуцульский колорит: "Він був ґречний, і пани крізь сльози сміялися з його штучок".
  • Леся Украинка в драме "Лесная песня" также не обходила его вниманием: "Будь ґречний, сину, з перелесником, — він хлопець палкий, хоч і молодий".

Ранее "Телеграф" писал, что значит "теплиться" и когда его уместно употреблять.

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#Украинский язык #Слова