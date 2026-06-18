"Олегу" или "Олеже"? Как правильно обращаться к мужчине на украинском, чтобы не опозориться

Есть ли разница между этими формами

В обращении к имени "Олег" украинцы часто колеблются между двумя формами — "Олегу" и "Олеже". Оба варианта можно услышать в разговорном языке, но языковеды объясняют, есть ли между ними разница и какое из них соответствует нормам правописания.

Редактор Ольга Васильева на своей странице в Facebook рассказала, как правильно обращаться к мужчине с именем Олег. По ее словам, допустимы обе формы обращения — "Олегу" и "Олеже". То есть оба варианта верны с точки зрения языковой нормы.

В то же время специалист отмечает, что форма "Олеже" раньше считалась устаревшей и использовалась реже. В определенный период ее даже воспринимали как архаическую, подобно формам типа "княже" вместо "князю".

Однако сегодня эта форма снова возвращается в обиход. По словам языковедов, "Олеже" звучит естественно для украинского языка и соответствует его традиционным грамматическим моделям.

Таким образом, оба варианта обращения — и "Олегу", и "Олеже" — правильны. Выбор зависит от языкового стиля и личных предпочтений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно обращаться к отцу на украинском языке.