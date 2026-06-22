Забудьте о соде: простой способ очистить матрас от пятен и неприятного запаха

Чтобы матрас служил долго, важно регулярно удалять пыль, пятна и влагу

Многие люди используют пищевую соду для очистки матраса от запахов, однако специалисты предостерегают: это популярное домашнее средство может нанести больше вреда, чем пользы.

Они советуют другой подход, который помогает поддерживать спальное место чистым и свежим, пишет портал Oeste Geral.

Со временем в матрасе накапливаются пот, пыль, отмершие клетки кожи, клещи и мелкий мусор. Часть загрязнений остается незаметной, поэтому одной только стирки постельного белья недостаточно.

Эксперты объясняют, что сода имеет очень мелкую структуру. Если ее обильно рассыпать по матрацу, а затем убрать пылесосом, частицы могут пройти через фильтры, осесть в волокнах ткани или даже перегрузить технику. Особенно это касается случаев, когда поверхность матраса является влажной.

Чистка производится в несколько этапов

Первым шагом очистки должна быть сухая уборка. Для этого рекомендуют тщательно пропылесосить матрас специальной насадкой для мягкой мебели. Это поможет убрать пыль, волосы и крошки, которые при контакте с жидкостью могут превратиться в грязную массу.

Если на матрасе есть пятна от пота, крови или других биологических жидкостей, можно использовать 3-процентный раствор перекиси водорода. Его советуют наносить локально с помощью распылителя, оставить на одну-две минуты, а затем осторожно промокнуть влажной салфеткой или тканью из микрофибры.

Для борьбы с стойкими запахами, особенно от мочи домашних животных или маленьких детей, специалисты рекомендуют специальные энзимные средства для тканей. Важно наносить их только на загрязненный участок, не переувлажняя матрас, а после обработки дать ему полностью высохнуть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести следы дезодоранта без соды и уксуса.