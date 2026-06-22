Забудьте о соде: простой способ очистить матрас от пятен и неприятного запаха
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Чтобы матрас служил долго, важно регулярно удалять пыль, пятна и влагу
Многие люди используют пищевую соду для очистки матраса от запахов, однако специалисты предостерегают: это популярное домашнее средство может нанести больше вреда, чем пользы.
Они советуют другой подход, который помогает поддерживать спальное место чистым и свежим, пишет портал Oeste Geral.
Со временем в матрасе накапливаются пот, пыль, отмершие клетки кожи, клещи и мелкий мусор. Часть загрязнений остается незаметной, поэтому одной только стирки постельного белья недостаточно.
Эксперты объясняют, что сода имеет очень мелкую структуру. Если ее обильно рассыпать по матрацу, а затем убрать пылесосом, частицы могут пройти через фильтры, осесть в волокнах ткани или даже перегрузить технику. Особенно это касается случаев, когда поверхность матраса является влажной.
Первым шагом очистки должна быть сухая уборка. Для этого рекомендуют тщательно пропылесосить матрас специальной насадкой для мягкой мебели. Это поможет убрать пыль, волосы и крошки, которые при контакте с жидкостью могут превратиться в грязную массу.
Если на матрасе есть пятна от пота, крови или других биологических жидкостей, можно использовать 3-процентный раствор перекиси водорода. Его советуют наносить локально с помощью распылителя, оставить на одну-две минуты, а затем осторожно промокнуть влажной салфеткой или тканью из микрофибры.
Для борьбы с стойкими запахами, особенно от мочи домашних животных или маленьких детей, специалисты рекомендуют специальные энзимные средства для тканей. Важно наносить их только на загрязненный участок, не переувлажняя матрас, а после обработки дать ему полностью высохнуть.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести следы дезодоранта без соды и уксуса.