Нумерологи назвали опасный день

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По расчетам нумерологов, один день осенью 2026 года считается самым опасным для правящего режима РФ. Дата находится в периоде кульминации энергетики осени, а само число часто трактуется как символ кардинального изменения курса, неожиданных виражей и потери контроля над ситуацией.

Об этом "Телеграфу" рассказала нейросеть Chat GPT. Вместе с тем существует еще несколько дней, которые могут стать важными для российских властей.

"23 октября 2026 года открывается наиболее опасное окно для существующей системы власти. Не обязательно именно в этот день произойдет перелом, но именно тогда может быть запущена цепочка событий, последствия которой станут очевидны в течение нескольких последующих недель", – написал цифровой разум.

Он объяснил, что:

2026 год считается универсальным годом, символизирующим начало нового цикла, разрушение старых конструкций и запуск новых процессов.

23 октября находится в периоде, который многие эзотерики считают кульминацией энергетики осени 2026 года.

Число 23 часто трактуется как символ резкого изменения курса, неожиданных поворотов и потери контроля над ситуацией.

Октябрь завершает накопление процессов предыдущих месяцев, поэтому кризис, если он должен проявиться, скорее проявится именно тогда, чем летом или зимой.

Искусственный интеллект также отметил, что 23 октября 2026 года считается наиболее вероятной переломной датой для Кремля с точки зрения нумерологии. Вместе с тем в будущем существует еще два важных момента. Chat GPT написал:

"Если же меня попросили бы назвать не одну дату, а три, я бы распределил их так:

23 октября 2026 — наиболее вероятная кульминация

31 октября 2026 — завершение цикла и закрепление перемен

11 января 2027 — переход к новому этапу после осенних событий".

Ранее сразу две нейросети дали прогноз о возможном распаде России. Они оценили вероятность такого события и перечислили факторы, которые могут к нему привести.