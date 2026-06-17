Украинка превратила старый дом в селе в современное жилье. Сколько денег ушло на ремонт (видео)
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Пользователи уже оценили уют
Украинка удивила сеть ремонтом старого дома в селе. Женщина показала, как превратила едва разрушенное здание в уютное и современное жилье.
Соответствующее видео автор опубликовала в Тик Ток. По ее словам, цена ремонта значительная, но результат стоил каждой копеечки.
"Еще не завершено, но уже уютно", — говорится в подписи под видео.
Как видно на видео, дом действительно имел достаточно плохое состояние как снаружи, так и внутри. Владельцам пришлось полностью менять пол, местами перестраивать стены и укреплять кровлю. Много времени заняли не только капитальный, но и косметический ремонт. Пока, как говорит автор, дом еще не завершен, но первые результаты уже есть.
Изнутри жилье выглядит современно и уютно, даже трудно представить, что оно находится в селе. Отвечая на комментарий, сколько денег ушло на ремонт, автор отметила, что меньше 100 тысяч долларов, однако она уже давно перестала считать расходы.
В комментариях пользователи были в восторге от результата и того, сколько сил было вложено в такой ремонт. Многие заметили уютный интерьер. Люди писали:
- Сколько трудов вложено. Респект вам, большие молодцы.
- Какие вы крутые. Очень уютно получилось!!!
- Боже, сколько здесь работы, денег, а главные нервов вложены в уют.
- Вы молодцы! Какая величина работы сделана? Сколько сил нужно было приложить? Вдохновение вам на следующие шаги к вашей домашней мечте.
- Это же сколько труда вложено.. о деньгах молчу… очень красиво
- Вы сотворили красоту. Наверное, очень много средств вложили.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка удивила сеть размерами гриба, который нашла возле дома.