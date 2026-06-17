Украинка превратила старый дом в селе в современное жилье. Сколько денег ушло на ремонт (видео)

Пользователи уже оценили уют

Украинка удивила сеть ремонтом старого дома в селе. Женщина показала, как превратила едва разрушенное здание в уютное и современное жилье.

Соответствующее видео автор опубликовала в Тик Ток. По ее словам, цена ремонта значительная, но результат стоил каждой копеечки.

"Еще не завершено, но уже уютно", — говорится в подписи под видео.

Как видно на видео, дом действительно имел достаточно плохое состояние как снаружи, так и внутри. Владельцам пришлось полностью менять пол, местами перестраивать стены и укреплять кровлю. Много времени заняли не только капитальный, но и косметический ремонт. Пока, как говорит автор, дом еще не завершен, но первые результаты уже есть.

Дом до ремонта

Дом до ремонта

Дом после ремонта

Дом после ремонта

Изнутри жилье выглядит современно и уютно, даже трудно представить, что оно находится в селе. Отвечая на комментарий, сколько денег ушло на ремонт, автор отметила, что меньше 100 тысяч долларов, однако она уже давно перестала считать расходы.

В комментариях пользователи были в восторге от результата и того, сколько сил было вложено в такой ремонт. Многие заметили уютный интерьер. Люди писали:

Сколько трудов вложено. Респект вам, большие молодцы.

Какие вы крутые. Очень уютно получилось!!!

Боже, сколько здесь работы, денег, а главные нервов вложены в уют.

Вы молодцы! Какая величина работы сделана? Сколько сил нужно было приложить? Вдохновение вам на следующие шаги к вашей домашней мечте.

Это же сколько труда вложено.. о деньгах молчу… очень красиво

Вы сотворили красоту. Наверное, очень много средств вложили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка удивила сеть размерами гриба, который нашла возле дома.