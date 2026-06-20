Без бетона и за 12 дней. Как в Абу-Даби за короткий срок построили небоскреб

Здание буквально собирали как Lego

В Абу-Даби построили 15-этажный небоскреб всего за 12 дней. Дом не имеет классического бетона и построен по новейшим технологиям.

Об этом сообщает Khaleej Times. Отмечается, что небоскрёб строили с помощью роботов, и эта технология уже расширила границы создания недвижимости.

Известно, что дом построен без использования бетона и собран 200 работами. Воплотившая проект Eagle Hills UAE уже показала, как все происходило. Многоэтажку буквально собрали кирпич за кирпичом всего за 12 дней.

На видео видно, как на четвертый день высота здания составляла около 12 этажей, а за последующие несколько дней этажей стало еще больше. Фактически высотку собрали как Lego. Краны и работы собирали здание из модулей, не требующих бетона или песка

Eagle Hills уже заявила, что разрабатывает тридцатиэтажные дома, которые будут строить по схожему механизму. На разработку планируется потратить полгода, а затем перейти к тестированию. Основным преимуществом такого метода компания называет стоимость и качество строительства. Ведь уменьшается не только количество отходов, но и затраты на рабочую силу.

15-этажка, построенная недавно, спроектирована с учетом потребления энергии и воды, оснащена теплоизоляцией и модернизированными механическими системами, соответствующими стандартам зеленого строительства Абу-Даби. Этот пилотный проект уже называют будущим строительством в ОАЭ, которое должно ускорить масштабы развития в разы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как строят дома без цемента и кирпича за короткие сроки.