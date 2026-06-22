Подогрев пола в квартире можно организовать необычным способом: интересная хитрость

Решения для квартир, где нет места для стяжки

Теплый пол кажется удобным решением для дома, но не всегда его можно установить из-за ограничений по высоте или погрузке. В таких случаях стандартные системы не подходят, поэтому приходится искать более тонкие варианты монтажа.

Как сделать теплый пол в квартире, если нельзя поднимать уровень порога и нагружать плиту, рассказал Сергей Брухаль – руководитель и основатель компании Дом по ремонту и студии Blueberry для "Телеграфа".

Одним из вариантов является электрический нагревательный кабель. Для его монтажа достаточно тонкого слоя стяжки – примерно 10–15 мм, что делает систему относительно компактной и удобной для квартир с ограничениями по высоте. Если стяжку вообще нельзя укладывать, делаются штробы в уже имеющуюся основу.

Электрический нагревательный кабель. Фото: prom

Для водяного теплого пола ситуация более сложная. Здесь трубы нужно углублять в штробы глубиной примерно 50–70 мм, в зависимости от финишного покрытия – плитки или винила. Даже использование более тонких труб, предназначенных для "теплой стены", не позволяет существенно снизить это требование.

Водяной теплый пол. Фото: beok-controls

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли гипсокартон постепенно теряет популярность и какой новый материал может сделать стены крепче и лучше изолировать шум.