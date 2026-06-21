Люди 1960-70-х годов обладают уникальной способностью: в чем она заключается

Эта черта характера сформировалась из-за жизни без смартфонов

Для одних тишина – это неудобство, которое хочется как можно быстрее заполнить звуками, для других – естественное состояние покоя. Психологи заметили интересную разницу, что отношение к молчанию может зависеть не только от характера, но и от поколения.

Человек в возрасте от 55 до 75 лет, то есть родившийся между 1950-ми и 1970-ми годами, как раз спокойнее относится к тишине, чем младшие поколения. Об этом написали специалисты в "okdiario".

Специалисты объясняют это условиями, в которых формировалось это поколение. Люди, рожденные в 1950–1970-е годы, выросли без смартфонов, социальных сетей и постоянных цифровых раздражителей. Тишина для них была привычной частью повседневной жизни, а не чем-то неудобным или пустым.

Поездки без наушников, вечера без экранов и отсутствие постоянных сообщений сформировали другое восприятие покоя. Поэтому молчание они чаще ассоциируют не с недостатком чего-либо, а с отдыхом и равновесием.

Современный человек часто пытается любой ценой избежать тишины, заполняя его звуками. Фото: "Телеграф"

Как мозг привыкает к шуму или тишине

Психологи отмечают, что мозг адаптируется к среде, в которой растет человек. Если с детства вокруг много стимулов, нервная система привыкает к постоянной активности.

Именно поэтому для молодого поколения тишина иногда может казаться непривычной или даже вызывать дискомфорт. Отсутствие привычных раздражителей — музыки, видео или сообщений — создает ощущение "пустоты", которую хочется быстро заполнить.

Почему тишина полезна для психики

Исследования показывают, что периоды тишины положительно влияют на работу мозга. В это время улучшаются концентрация, память и способность к эмоциональной саморегуляции.

Кроме того, тишина помогает снизить уровень стресса и дает мозгу возможность "перезагрузиться". Недаром тишина является важной частью медитации и практик релаксации.

Почему нам сложно быть без шума

Современные технологии приучили многих людей к постоянной стимуляции. Телефон, социальные сети и видеоконтент обеспечивают непрерывный поток информации.

Когда этого нет, некоторые люди испытывают беспокойство и автоматически ищут новые раздражители — включают музыку, телевизор или проверяют телефон. Это скорее привычка, чем осознанный выбор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое преимущество в воспитании имеют люди, рожденные в 1960-70-х годах.