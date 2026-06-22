А вы ненавидите "сльоту"? Что на самом деле означает это слово в украинском языке

В повседневной речи до сих пор часто присутствует калька

Украинский язык очень разнообразный. Настолько, что многие, переходя на него в быту, даже не догадываются о значении некоторых колоритных слов. Одним из таких является "сльота".

О том, что оно означает и где его можно красиво применить, рассказала филолог под ником "ludendorf_" в Threads. Как объяснила эксперт, слово "сльота" имеет сразу несколько значений, но все они описывают погоду:

Мелкий дождь;

мокрый асфальт;

Также в словарях описывается, как облачная, сырая погода с дождем или мокрым снегом, с грязью на земле.

Украинский язык

Таким образом, словом "сльота" можно емко описать любую малоприятную влажную погоду и полностью заменить им русский аналог "слякоть".

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно. Многие наши соотечественники могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.

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