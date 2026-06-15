Забудьте про обычную варочную поверхность: эта разработка увеличит вашу кухню

Европейские шеф-повара дали высокие оценки новому подходу.

В течение многих лет индукционные плиты считались символом современной кухни. Они быстро нагреваются, легко очищаются и энергоэффективнее традиционных электроплит. Однако на рынке появилась новая тенденция – так называемые невидимые индукционные поверхности, которые все чаще рекомендуют дизайнеры и профессиональные повара.

Речь идет не о новом типе плиты в классическом понимании, а о технологии, предусматривающей установку индукционной системы непосредственно под столешницей, пишет портал okdiario. В результате на кухне не видно конфорок, обозначенных кругов или привычных стеклянных поверхностей – снаружи это выглядит как обычная гладкая столешница.

Как работает невидимая индукция

Технология индукционного нагревания никуда не исчезает — она становится скрытой. Систему монтируют под специальными жаростойкими поверхностями, обычно изготовленными из синтерированного камня или керамики.

Для приготовления пищи достаточно поставить совместимую посуду в определенное место и включить нагрев. Пока такие решения не стали массовыми, но уже активно используются в дизайнерских кухонных проектах, особенно там, где важны эстетика и минимализм.

Способ приготовления почти не меняется

Больше простора и легкий уход

Одним из главных преимуществ новинки считается экономия пространства. Когда плита выключена, столешницу можно использовать для нарезки продуктов, размещения покупок или даже в качестве обеденного стола. Особенно это актуально для маленьких кухонь, но не менее эффектно технология смотрится и в просторных помещениях с кухонными островами, которые становятся функциональными зонами.

Еще один важный плюс – простота ухода. Из-за отсутствия бортиков, стыков и углублений грязи просто негде скапливаться. После приготовления достаточно протереть поверхность влажной салфеткой. Кроме того, материалы таких столешниц устойчивы к царапинам, высоким температурам и мелким механическим повреждениям.

Есть один существенный минус

Несмотря на футуристический облик, способ приготовления почти не меняется. Как и обычная индукция, система работает только с соответствующей посудой, а тепло образуется непосредственно в его основе.

Главным препятствием для массового распространения технологии пока остается цена. Сочетание премиальной столешницы и встроенной индукционной системы существенно увеличивает стоимость кухни. Впрочем, эксперты напоминают, что в свое время индукционные плиты также считались дорогим и нишевым решением, но впоследствии стали привычным элементом большинства современных жилищ.

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