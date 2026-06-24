Происходит что-то ужасное? Какой день недели называют "мертвым" и почему

Середина недели часто истощает людей

В разговорной речи можно часто услышать разные выражения, значения которых знают немногие. Некоторые из них звучат довольно странно или необычно, но действительно имеют простое объяснение.

Одно из таких выражений — "мертвый день", которым называют среду. Почему это так, объяснил "Телеграф".

Оно возникло из-за того, что именно середина рабочей недели обычно ощущается тяжелее всего для многих людей. Понедельник уже позади, но до выходных еще далеко, и это создает чувство застоя и усталости.

Мужчина устал на работе. Фото: РБК-Украина

В этот период недели рабочий энтузиазм часто снижается. Задачи накапливаются, сил уже меньше, а отдых кажется далеким. Поэтому среда воспринимается как день без ярких событий, когда рутина выходит на первый план.

Несмотря на это, среда может быть и продуктивной. Многие используют ее как "точку стабилизации" — время, когда можно пересмотреть планы, доработать важные дела и подготовиться к завершению рабочей недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о "ковалике" — что означает это слово в украинском языке и где его можно услышать. Вы точно когда-нибудь видели это существо.