Відбувається щось жахливе? Який день тижня називають "мертвим" та чому

Середина тижня часто виснажує людей

У розмовній мові можна часто почути різні вирази, значення яких знають не всі. Деякі з них звучать досить дивно або незвично, але насправді мають просте пояснення.

Один із таких висловів — "мертвий день", яким називають середу. Чому це так, пояснив "Телеграф".

Він виник через те, що саме середина робочого тижня зазвичай відчувається найважче для багатьох людей. Понеділок уже позаду, але до вихідних ще далеко, і це створює відчуття застою та втоми.

Чоловік втомився на роботі. Фото: РБК-Україна

У цей період тижня робочий ентузіазм часто знижується. Завдання накопичуються, сил уже менше, а відпочинок здається далеким. Через це середа сприймається як день без яскравих подій, коли рутина виходить на перший план.

Попри це, середа може бути і продуктивною. Багато людей використовують її як "точку стабілізації" — час, коли можна переглянути плани, доробити важливі справи і підготуватися до завершення робочого тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про "ковалика" — що означає це слово в українській мові і де його можна почути. Ви точно колись бачили цю істоту.