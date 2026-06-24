Украинцы пишут о новом способе получить 15% скидки на кассе самообслуживания: работает ли он

Ее можно получить без карты лояльности

В соцсетях регулярно появляются советы, обещающие помочь сэкономить деньги во время покупок. Некоторые из них быстро становятся популярными, ведь звучат очень просто и привлекательно.

Пользователь Threads под ником galician_marzipan заявил, что для получения 15% скидки нужно дважды просканировать штрихкод самого дешевого пакета, а затем нажать кнопку "отменить". По его словам, после этого система вроде бы автоматически начисляет скидку на все покупки. Автор сообщения также утверждал, что это специальная функция, которой могут пользоваться работники магазинов.

Впрочем, подобная информация вызвала волну сомнений среди пользователей. В комментариях многие написали, что этот способ не работает и является выдумкой. Свое мнение высказали и работники разных магазинов, работающих с кассами самообслуживания.

Что ответили в комментариях. Фото: Threads

Таким образом, популярный лайфхак об автоматической 15-процентной скидке на кассе самообслуживания пока не подтверждается и, вероятно, является лишь очередным мифом из соцсетей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на что обрушились ценники в "АТБ".