Українці пишуть про новий спосіб отримати 15% знижки на касі самообслуговування: чи працює він

Її можна отримати без картки лояльності

У соцмережах регулярно з'являються поради, які обіцяють допомогти заощадити гроші під час покупок. Деякі з них швидко стають популярними, адже звучать надто просто і привабливо.

Користувач Threads під ніком galician_marzipan заявив, що для отримання 15% знижки потрібно двічі просканувати штрихкод найдешевшого пакета, а потім натиснути кнопку "скасувати". За його словами, після цього система нібито автоматично нараховує знижку на всі покупки. Автор допису також стверджував, що це спеціальна функція, якою можуть користуватися працівники магазинів.

Втім, така інформація викликала хвилю сумнівів серед користувачів. У коментарях багато людей написали, що цей спосіб не працює і є вигадкою. Свою думку висловили й працівники різних магазинів, які працюють із касами самообслуговування.

Що відповіли в коментарях. Фото: Threads

Таким чином, популярний лайфхак про автоматичну 15-відсоткову знижку на касі самообслуговування наразі не має підтвердження та, ймовірно, є лише черговим міфом із соцмереж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на що обвалились цінники в "АТБ".