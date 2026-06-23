Вы точно не знали об этих ласковых формах имени: как можно назвать Евгения или Евгению на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это имя имеет благородное значение и десятки красивых ласковых форм
Если среди ваших родных или друзей есть Евгений или Евгения, не обязательно обращаться к ним только "Женя". Украинский язык имеет немало нежных и благозвучных вариантов этого популярного имени.
"Телеграф" расскажет о них поподробнее.
Имя Евгений происходит от древнегреческого слова eugenes, что означает "благородный", "благородный" или "тот, кто происходит из знатного рода". Женская форма – Евгения – имеет такое же значение.
Самой известной короткой формой и для мужского, и для женского имени Женя. Однако существует гораздо больше кротких вариантов.
Как ласково называть Евгения:
- Женя;
- Женчик;
- Жека;
- Женечка;
- Женусь;
- Євгенчик;
- Євгенко;
- Євгеша;
- Євгенусь;
- Геня;
- Геша.
Как ласково называть Евгению:
- Женя;
- Женечка;
- Женуся;
- Женюня;
- Євгеночка;
- Євгенка;
- Євгенуся;
- Євгеночка;
- Геня;
- Ївга.
Интересно, что форма "Ївга" считается одним из древних украинских народных вариантов имени Евгения, хотя сегодня ее можно услышать довольно редко.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о популярном женском имени, имеющем корни из России.