Вы точно не знали об этих ласковых формах имени: как можно назвать Евгения или Евгению на украинском

Это имя имеет благородное значение и десятки красивых ласковых форм

Если среди ваших родных или друзей есть Евгений или Евгения, не обязательно обращаться к ним только "Женя". Украинский язык имеет немало нежных и благозвучных вариантов этого популярного имени.

"Телеграф" расскажет о них поподробнее.

Имя Евгений происходит от древнегреческого слова eugenes, что означает "благородный", "благородный" или "тот, кто происходит из знатного рода". Женская форма – Евгения – имеет такое же значение.

Самой известной короткой формой и для мужского, и для женского имени Женя. Однако существует гораздо больше кротких вариантов.

Как ласково называть Евгения:

Женя;

Женчик;

Жека;

Женечка;

Женусь;

Євгенчик;

Євгенко;

Євгеша;

Євгенусь;

Геня;

Геша.

Как ласково называть Евгению:

Женя;

Женечка;

Женуся;

Женюня;

Євгеночка;

Євгенка;

Євгенуся;

Євгеночка;

Геня;

Ївга.

Интересно, что форма "Ївга" считается одним из древних украинских народных вариантов имени Евгения, хотя сегодня ее можно услышать довольно редко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о популярном женском имени, имеющем корни из России.