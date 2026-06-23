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Вы точно не знали об этих ласковых формах имени: как можно назвать Евгения или Евгению на украинском

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
Автор
Существует множество кротких вариантов этого имени Новость обновлена 23 июня 2026, 09:55
Существует множество кротких вариантов этого имени. Фото Телеграф

Это имя имеет благородное значение и десятки красивых ласковых форм

Если среди ваших родных или друзей есть Евгений или Евгения, не обязательно обращаться к ним только "Женя". Украинский язык имеет немало нежных и благозвучных вариантов этого популярного имени.

"Телеграф" расскажет о них поподробнее.

Имя Евгений происходит от древнегреческого слова eugenes, что означает "благородный", "благородный" или "тот, кто происходит из знатного рода". Женская форма – Евгения – имеет такое же значение.

Самой известной короткой формой и для мужского, и для женского имени Женя. Однако существует гораздо больше кротких вариантов.

Как ласково называть Евгения:

  • Женя;
  • Женчик;
  • Жека;
  • Женечка;
  • Женусь;
  • Євгенчик;
  • Євгенко;
  • Євгеша;
  • Євгенусь;
  • Геня;
  • Геша.

Как ласково называть Евгению:

  • Женя;
  • Женечка;
  • Женуся;
  • Женюня;
  • Євгеночка;
  • Євгенка;
  • Євгенуся;
  • Євгеночка;
  • Геня;
  • Ївга.

Интересно, что форма "Ївга" считается одним из древних украинских народных вариантов имени Евгения, хотя сегодня ее можно услышать довольно редко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о популярном женском имени, имеющем корни из России.

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#Украинский язык #Имена #Как правильно