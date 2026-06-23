Забудьте о ярких цветах: какие ванные комнаты будут в тренде в 2026 году

Дизайнеры советуют делать ставку на уют, природные формы и функциональность

Тренды в интерьере меняются чуть ли не каждый год, однако некоторые решения не теряют популярности, а только приобретают новый вид. В 2026 году ванные комнаты становятся более уютными, естественными и персонализированными.

В моде остаются минимализм и душевые зоны открытого типа, но появляется больше теплых оттенков, плавных форм и декоративных акцентов, рассказал портал Interia Kobieta.

Одним из постоянных лидеров остаются душевые кабины формата walk-in. Вместо стандартных поддонов используются линейные трапы, а душевые часто обустраивают в частично закрытых нишах. Популярность приобретают встроенные сиденья, ниши для косметики и большие тропические души.

"Тропические души" приобретают большую популярность

Не сдает позиции и минимализм. Однако если раньше он ассоциировался со стерильностью и холодными оттенками, то сейчас стал гораздо теплее. Дизайнеры рекомендуют использовать натуральные материалы, мягкое освещение и приятные на ощупь текстуры. Актуальными остаются скрытые системы хранения и гармоничные цветовые сочетания.

Еще один заметный тренд – отказ от острых углов. В современных ванных комнатах все чаще появляются зеркала неправильной формы, овальные умывальники, скругленная мебель и декоративные ниши в стенах. Такие плавные линии делают пространство более естественным и комфортным.

Плавные линии придают уют.

В моду возвращаются декоративные элементы, вдохновленные природой. Тем, кому не по душе суровый минимализм, дизайнеры предлагают обратить внимание на узорчатые обои, органические текстуры, экзотические мотивы и аксессуары, имитирующие природные формы. Такой подход соответствует популярной концепции биофильного дизайна, призванной сделать интерьер более живым и эмоциональным.

Что касается цветовой гаммы, то в 2026 году будут преобладать тёплые природные оттенки. Особенно популярными станут бежевый, песочный, шалфейно-зеленый, карамельный, темно-коричневый и оливковый цвета. В сочетании с деревянными элементами они создают атмосферу домашнего спа-салона.

Важную роль будет играть и отделка. В тренде – крупноформатная плитка, трехмерные текстуры, мраморные узоры, декоративные мозаики и элементы ручной работы. Такие решения придают интерьеру глубины и делают ванную не только функциональной, но и по-настоящему стильной.

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