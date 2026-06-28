Укр

Многолетний жир исчезнет на глазах: бюджетный способ вернуть блеск посуде

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сковорода как новая без усилий
Сковорода как новая без усилий. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простой кухонный лайфхак, который работает

Даже если готовить очень аккуратно и тщательно мыть посуду, со временем на внешних стенках кастрюль и сковородок образуется плотный налет из жира. Отмыть его обычной губкой почти невозможно.

Есть способ отмыть застаревший жир с посуды без лишних усилий и без дорогой химии.

Почему жир так прочно держится на посуде

Когда сковорода нагревается, частицы жира буквально впекаются в её поверхность и со временем образуют плотную плёнку. Обычная вода с моющим средством её не размягчает. Для этого нужно средство, которое одновременно растворяет жир и механически его "отшелушивает".

Именно с этой задачей справляется смесь пищевой соды и жидкости для мытья посуды. Мелкие кристаллы соды работают как лёгкий абразив, а горячая вода помогает жиру отделиться от металла. Средство для мытья посуды дополнительно расщепляет жировую плёнку, поэтому интенсивно тереть посуду уже не приходится.

Как почистить сковороду с помощью соды и моющего средства

Понадобится миска с горячей водой, пара столовых ложек пищевой соды и немного средства для мытья посуды. Смесь нужно нанести на внешнюю, самую загрязнённую сторону сковороды или кастрюли и оставить на несколько минут.

После того как отложения размякнут, поверхность нужно протереть губкой или мягкой щёткой, а затем тщательно смыть чистой водой. Если налёт скопился за много лет, с первого раза избавиться от него, скорее всего, не получится. В такой случае процедуру можно повторить два-три раза, постепенно усиливая эффект.

Как отмыть сковороду от жира
Сковородки. Фото: ukr.media

Как сохранить результат подольше

После мытья посуду стоит сразу высушить мягким полотенцем. Это убирает риск появления водяных пятен и сохраняет блеск металла дольше. А чтобы налёт не возвращался слишком быстро, чистить внешние стенки сковородок имеет смысл регулярно, не дожидаясь, когда жир застынет в плотную корку.

Теги:
#Уборка #Посуда #Лайфхак