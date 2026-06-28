Многолетний жир исчезнет на глазах: бюджетный способ вернуть блеск посуде

Простой кухонный лайфхак, который работает

Даже если готовить очень аккуратно и тщательно мыть посуду, со временем на внешних стенках кастрюль и сковородок образуется плотный налет из жира. Отмыть его обычной губкой почти невозможно.

Есть способ отмыть застаревший жир с посуды без лишних усилий и без дорогой химии.

Почему жир так прочно держится на посуде

Когда сковорода нагревается, частицы жира буквально впекаются в её поверхность и со временем образуют плотную плёнку. Обычная вода с моющим средством её не размягчает. Для этого нужно средство, которое одновременно растворяет жир и механически его "отшелушивает".

Именно с этой задачей справляется смесь пищевой соды и жидкости для мытья посуды. Мелкие кристаллы соды работают как лёгкий абразив, а горячая вода помогает жиру отделиться от металла. Средство для мытья посуды дополнительно расщепляет жировую плёнку, поэтому интенсивно тереть посуду уже не приходится.

Как почистить сковороду с помощью соды и моющего средства

Понадобится миска с горячей водой, пара столовых ложек пищевой соды и немного средства для мытья посуды. Смесь нужно нанести на внешнюю, самую загрязнённую сторону сковороды или кастрюли и оставить на несколько минут.

После того как отложения размякнут, поверхность нужно протереть губкой или мягкой щёткой, а затем тщательно смыть чистой водой. Если налёт скопился за много лет, с первого раза избавиться от него, скорее всего, не получится. В такой случае процедуру можно повторить два-три раза, постепенно усиливая эффект.

Как сохранить результат подольше

После мытья посуду стоит сразу высушить мягким полотенцем. Это убирает риск появления водяных пятен и сохраняет блеск металла дольше. А чтобы налёт не возвращался слишком быстро, чистить внешние стенки сковородок имеет смысл регулярно, не дожидаясь, когда жир застынет в плотную корку.