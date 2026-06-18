Стаж с советских времен: как добиться перерасчета пенсии и получить доплату свыше 1000 грн

Юрист объяснил, в каких случаях можно просмотреть размер старой пенсии

Некоторые украинцы, которые вышли на пенсию еще в советские времена, могут добиться пересмотра размера выплат. В то же время отдельные пенсионеры имеют право на надбавку или государственную помощь из-за необходимости постоянного ухода.

Об этом рассказал юрист Юрий Айвазян, отвечая на вопросы пенсионерки.

Как осуществить перерасчет

По словам специалиста, сам по себе факт ухода на пенсию еще в 1991 году и размер тогдашних выплат в рублях не является основанием для перерасчета пенсии сейчас. Пересмотр возможен, если во время нынешнего расчета Пенсионный фонд не учел или неправильно учел зарплату за 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года.

Для этого потребуется архивная справка о заработной плате за соответствующий период, подтвержденная первичными документами. При этом суммы, полученные в советских рублях, не переводятся в гривну напрямую, а рассчитываются из специального коэффициента заработка.

Кто может получить надбавку по уходу

Отдельно юрист объяснил вопросы доплаты по уходу. Если пенсионеру установлена инвалидность I группы, надбавка по уходу должна назначаться независимо от наличия детей или других родственников.

Если же инвалидности I группы нет, важными условиями становятся статус одинокого лица и заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода. Одинокими считаются граждане, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

Размер стандартной надбавки по уходу в настоящее время составляет всего 50 гривен. В то же время, одинокие пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и имеющие заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода, могут претендовать на государственную социальную помощь в размере 1038 гривен в месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине планируют повысить прожиточный минимум и какие выплаты возрастут вместе с ним.