Ходил без футболки в жару и поплатился: что грозит украинцам за обнажение в общественных местах

Летняя жара – не повод обнажаться в общественных местах

Тепловой купол и июльская духота заставляет многих искать любые способы охладиться. Но если на пляже купальник или плавки вполне уместны, то появление в таком виде на городских улицах или в общественном транспорте может иметь неприятные последствия.

В Украине нет отдельного закона, запрещающего ходить без футболки или в купальнике, однако это не означает, что за такое поведение не могут наказать. Подробнее расскажет "Телеграф".

Чаще всего в подобных ситуациях правоохранители могут применить статью 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Мелкое хулиганство". Она предусматривает ответственность не только за нецензурную брань или оскорбительное приставание к людям, но и за "другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан".

Именно к этой категории иногда относят демонстративное обнажение или появление в общественных местах в откровенном виде, если это вызывает возмущение окружающих или нарушает общественный порядок.

Так лучше не делать

За такое правонарушение предусмотрен штраф от 3 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 119 гривен). Кроме того, суд может назначить общественные работы сроком от 40 до 60 часов, исправительные работы до двух месяцев или даже административный арест сроком до 15 суток.

В то же время, важно понимать, что сам факт отсутствия одежды еще не означает автоматического нарушения закона. Полиция должна доказать, что поведение человека действительно нарушало общественный порядок или покой других граждан. Вот почему каждый случай рассматривается индивидуально с учетом обстоятельств.

К примеру, если человек идет без футболки рядом с пляжем или на курортной набережной, это вряд ли станет поводом для привлечения к ответственности. Появление в купальнике или плавках в магазине, государственном учреждении, общественном транспорте или в центре крупного города может вызвать жалобы граждан и стать основанием для составления административного протокола.

Ключевым является то, мешает ли ваш внешний вид другим

Отдельно следует помнить, что во многих городах Украины действуют местные правила благоустройства, которые рекомендуют соблюдать общепринятые нормы поведения и внешнего вида в общественных местах. Хотя они не устанавливают отдельные штрафы за обнаженное тело, их также могут учитывать при оценке ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на какой штраф могут "влететь" те, кто стирает ковры в водоемах.