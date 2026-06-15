Решил постирать ковер в реке и "влетел" на деньги: за что именно его наказали

Стирка ковров в реке или пруду может не только навредить окружающей среде, но и привести к административной ответственности.

В жаркое время года некоторые до сих пор выносят домашние ковры к ближайшему водоему, чтобы постирать их с помощью воды и моющих средств. Однако подобная практика считается загрязнением водных объектов, ведь в воду попадают бытовая химия, грязь и другие вещества.

Ответственность за подобные действия предусмотрена статьей 59 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Нарушение правил охраны водных ресурсов". Документ определяет, что загрязнение и засорение вод, а также другие действия, приводящие к ухудшению состояния водоемов, влекут наложение штрафа.

Для граждан размер штрафа составляет от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 119 гривен. Для должностных лиц предусмотрен штраф от пяти до восьми не облагаемых налогом минимумов — от 85 до 136 гривен.

Следует помнить, что даже если штрафы кажутся небольшими, моющие средства содержат фосфаты и другие химические компоненты, которые могут ухудшать качество воды и влиять на водные экосистемы.

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