Ходив без футболки у спеку і поплатився: що загрожує українцям за оголення в громадських місцях

Літня спека — не привід оголюватися в громадських місцях

Тепловий купол і липнева задуха змушує багатьох шукати будь-які способи охолодитися. Та якщо на пляжі купальник або плавки є цілком доречними, то поява в такому вигляді на міських вулицях чи в громадському транспорті може мати неприємні наслідки.

В Україні немає окремого закону, який би забороняв ходити без футболки або в купальнику, однак це не означає, що за таку поведінку не можуть покарати. Докладніше розповість "Телеграф".

Найчастіше в подібних ситуаціях правоохоронці можуть застосувати статтю 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Дрібне хуліганство". Вона передбачає відповідальність не лише за нецензурну лайку чи образливе чіпляння до людей, а й за "інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян".

Саме до цієї категорії іноді відносять демонстративне оголення або появу в громадських місцях у надто відвертому вигляді, якщо це викликає обурення оточуючих або порушує громадський порядок.

Так краще не робити

За таке правопорушення передбачено штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 гривень). Крім того, суд може призначити громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, виправні роботи до двох місяців або навіть адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Водночас важливо розуміти, що сам факт відсутності одягу ще не означає автоматичного порушення закону. Поліція має довести, що поведінка людини дійсно порушувала громадський порядок або спокій інших громадян. Саме тому кожен випадок розглядається індивідуально з урахуванням обставин.

Наприклад, якщо людина йде без футболки біля пляжу або на курортній набережній, це навряд чи стане приводом для притягнення до відповідальності. Натомість поява в купальнику чи плавках у магазині, державній установі, громадському транспорті або в центрі великого міста може викликати скарги громадян і стати підставою для складання адміністративного протоколу.

Ключовим є те, чи заважає ваш зовнішній вигляд іншим

Окремо варто пам'ятати, що в багатьох містах України діють місцеві правила благоустрою, які рекомендують дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та зовнішнього вигляду в громадських місцях. Хоча вони не встановлюють окремих штрафів за оголене тіло, їх також можуть враховувати під час оцінки ситуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на який штраф можуть "влетіти" ті, хто пере килими у водоймах.