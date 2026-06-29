Температура может упасть на 15 градусов за сутки: в Украину идет резкое похолодание

Больше всего снизится температура в центре страны

После аномально жарких дней в Украине ожидается резкое изменение погоды. Уже с 3 на 4 июля в страну начнет поступать более холодный воздух, из-за чего температура в отдельных регионах ощутимо снизится.

Местами показатели на термометрах зафиксируются около +16 градусов днем. Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

По прогнозу синоптиков, наиболее ощутимое похолодание ожидается в западных, северных и частично центральных областях. В дневные часы местами воздух будет прогреваться только до +16…+18 °C, тогда как накануне столбики термометров могут показывать более +25 °C. Горячее всего 3 числа будет на юге, востоке и в центре страны — до +34 градусов.

Какой будет погода 3 июля в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Как похолодает в Украине 4 июля. Фото: Укргидрометцентр

Вместе с понижением температуры прогнозируются облачная погода, кратковременные дожди и грозы, которые принесут свежий воздух. Наибольший контраст температур будет наблюдаться в эти дни в центре страны и местами на севере, где разница дневных показателей может достигать почти 15 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким областям не повезет с адской погодой в начале этой недели.