Делает только хуже: какой популярный напиток на самом деле не спасает от жары

Ледяной лимонад дарит мгновенное чувство прохлады, но этот эффект быстро проходит

В жаркий день рука сама тянется к стакану холодного лимонада со льдом. Кажется, что именно он лучше утолит жажду и поможет охладиться.

Однако такой эффект может оказаться обманчивым. Почему это так, расскажет "Телеграф" со ссылкой на портал 750g.com.

Ледяной лимонад действительно создает кратковременное ощущение свежести, ведь охлаждает ротовую полость и горло. Однако если напиток очень холодный, организму приходится тратить энергию, чтобы нагреть его до температуры тела.

В результате производится дополнительное тепло. Из-за этого ощущение прохлады быстро исчезает.

Есть еще одна причина не злоупотреблять таким напитком. Большинство магазинных лимонадов содержит немало сахара. Его усвоение требует дополнительных усилий от организма.

Кроме того, большое количество сладкого не способствует нормальному утолению жажды. Уже через короткое время может снова захотеться пить.

Специалисты советуют в сильную жару отдавать предпочтение обычной воде комнатной температуры или немного охлажденной. Если же хочется лимонада, лучше не делать его ледяным и не добавлять слишком много сахара.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о бюджетном устройстве, которое спасет в жару.