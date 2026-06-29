Робить лише гірше: який популярний напій насправді не рятує від спеки

Крижаний лимонад дарує миттєве відчуття прохолоди, але цей ефект швидко минає

У спекотний день рука сама тягнеться до склянки холодного лимонаду з льодом. Здається, що саме він найкраще втамує спрагу та допоможе охолодитися.

Проте такий ефект може бути оманливим. Чому це так, розповість "Телеграф" з посиланням на портал 750g.com.

Крижаний лимонад справді створює короткочасне відчуття свіжості, адже охолоджує ротову порожнину та горло. Однак якщо напій дуже холодний, організму доводиться витрачати енергію, щоб нагріти його до температури тіла.

У результаті виробляється додаткове тепло. Через це відчуття прохолоди швидко зникає.

Є ще одна причина не зловживати таким напоєм. Більшість магазинних лимонадів містять чимало цукру. Його засвоєння потребує додаткових зусиль від організму.

Крім того, велика кількість солодкого не сприяє нормальному втамуванню спраги. Уже за короткий час може знову захотітися пити.

Фахівці радять у сильну спеку віддавати перевагу звичайній воді кімнатної температури або трохи охолодженій. Якщо ж хочеться лимонаду, краще не робити його крижаним і не додавати надто багато цукру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про бюджетний пристрій, який врятує у спеку.