Адская жара до +38 градусов. Каким областям не повезет больше всего в начале недели

Энергетики уже предупреждают о возможных отключениях света

В конце июня Украину продолжает накрывать адская жара, которая продержится почти всю неделю. Местами столбик термометра будет показывать до +38 градусов.

Как прогнозирует Укргидрометцентр, начало недели обещает быть достаточно жарким, особенно для западных и северных областей. Впрочем, облегчения можно ожидать уже с пятницы, 3 июля.

Где и когда будет жарче всего

По данным Укргидрометцентра, жарче всего 30 июня и 1 июля будет на западе Украины, где термометр покажет до +37 градусов, и на севере и юге. Больше всего не повезет Закарпатской, Херсонской областям. Даже ночью на территории большинства областей температура воздуха будет 25-27 градусов.

Погода в Украине 1 июля. Данные: Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 июня. Данные: Укргидрометцентр

Кроме того, в этот период почти во всех регионах объявлена повышенная пожарная опасность. Также в Yasno уже предупредили о возможных отключениях света по Украине из-за сильной жары, которая перегружает системы.

Пожарная опасность объявлена в Украине 30 июня – 1 июля. Данные: Укргидрометцентр

Предупреждение от Yasno

В то же время портал Ventusky прогнозирует жару до +38 градусов 30 июня в Одесской, Николаевской, Херсонской и Черновицкой областях. На остальных территориях обещают до +36 градусов днем и до +30 градусов ночью.

Погода в Украине 30 июня. Данные: Ventusky

В среду, 1 июля, самая жаркая погода также ожидает западные области, в частности, Волынь, Ровенскую и Житомирскую — до +38 градусов, в других областях ожидается до +36 градусов.

Погода в Украине 1 июля. Данные: Ventusky

Когда начнет спадать жара

По прогнозам Ventusky, западные области могут ощутить значительное облегчение уже с пятницы, 3 июля, а на остальную территорию прохлада дойдет в воскресенье, 5 июля. Днем синоптики прогнозируют до +23 градусов, ночью местами до +17 градусов.

Погода в Украине 5 июля. Данные: Ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, ждать ли украинцам возвращения графиков отключения света во время летней жары.