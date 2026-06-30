От жары страдают все: как спасти домашних животных от перегрева

Высокая температура может представлять серьезную угрозу для здоровья животных

В летнюю жару страдают не только люди, но и домашние животные. Кошки и собаки значительно хуже переносят высокие температуры, а перегрев может привести к тепловому удару, обезвоживанию и другим опасным состояниям.

Поэтому владельцам следует заранее позаботиться о комфорте своих любимцев. Более подробно о том, как это правильно сделать, расскажет "Телеграф".

Вот несколько простых советов, которые помогут животным легче пережить жаркие дни.

1. Обеспечьте постоянный доступ к свежей воде

Миска с чистой прохладной водой должна быть доступна круглосуточно. В сильную жару воду лучше менять несколько раз в день, а если вы идете на прогулку – брать ее с собой.

2. Создайте прохладное место дома

Закройте шторы или жалюзи днем, чтобы солнце не нагревало помещение. Если есть вентилятор или кондиционер, следите, чтобы животное могло самостоятельно выбрать комфортное место, не находясь под прямым потоком холодного воздуха.

3. Используйте охлаждающие коврики

Для собак и кошек продаются специальные коврики, помогающие поддерживать комфортную температуру тела без использования электричества.

Позаботьтесь о четырехлапых

4. Гуляйте только утром или вечером

Избегайте прогулок в самые жаркие часы – примерно с 11:00 до 17:00. В это время асфальт может нагреваться до температур, способных обжечь подушечки лап.

5. Проверяйте температуру покрытия

Перед выходом приложите ладонь к асфальту на 5–7 секунд. Если вам горячо, собаке тоже будет больно ходить по такой поверхности.

6. Никогда не оставляйте животное в автомобиле

Даже если окно немного приоткрыто, температура внутри машины в считанные минуты может подняться до опасного уровня. Это одна из самых частых причин тепловых ударов у домашних животных.

7. Не заставляйте активно двигаться

Во время жары лучше отказаться от бега, длительных игр и интенсивных тренировок. Если животное само ложится отдохнуть, не стоит его беспокоить.

8. Помогайте охлаждаться

Можно смочить прохладной (не ледяной) водой лапы, живот или шерсть. Резкое охлаждение льдом или очень холодной водой нежелательно, ведь оно может ухудшить состояние.

Охлаждение важно для всех

9. Следите за признаками перегрева

К опасным симптомам относятся сильное учащенное дыхание, вялость, чрезмерное слюноотделение, рвота, шаткая походка или потеря сознания.

Если они появились, животное нужно перенести в прохладное место, постепенно охлаждать и как можно скорее обратиться к ветеринару.

10. Особенно берегите животных из группы риска

Тяжелее всего жару переносят щенки и котята, пожилые животные, любимцы с лишним весом, а также породы с короткой мордой, например мопсы, французские бульдоги, боксеры, персидские и экзотические короткошерстные коты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему отдыхать на пляже с собакой — не лучшая идея.