Від спеки страждають всі: як врятувати домашніх тварин від перегріву

Висока температура може становити серйозну загрозу для здоров'я тварин

У літню спеку страждають не лише люди, а й домашні тварини. Коти та собаки значно гірше переносять високі температури, а перегрів може призвести до теплового удару, зневоднення та інших небезпечних станів.

Тому власникам варто заздалегідь подбати про комфорт своїх улюбленців. Докладніше про те, як це правильно зробити, розповість "Телеграф".

Ось кілька простих порад, які допоможуть тваринам легше пережити спекотні дні.

1. Забезпечте постійний доступ до свіжої води

Миска з чистою прохолодною водою має бути доступною цілодобово. У сильну спеку воду краще міняти кілька разів на день, а якщо ви йдете на прогулянку — брати її із собою.

2. Створіть прохолодне місце вдома

Закрийте штори або жалюзі вдень, щоб сонце не нагрівало приміщення. Якщо є вентилятор чи кондиціонер, стежте, щоб тварина могла самостійно обрати комфортне місце, не перебуваючи під прямим потоком холодного повітря.

3. Використовуйте охолоджувальні килимки

Для собак і котів продаються спеціальні килимки, які допомагають підтримувати комфортну температуру тіла без використання електрики.

Подбайте про чотирилапих

4. Гуляйте лише вранці або ввечері

Уникайте прогулянок у найспекотніші години — приблизно з 11:00 до 17:00. У цей час асфальт може нагріватися до температур, здатних обпалити подушечки лап.

5. Перевіряйте температуру покриття

Перед виходом прикладіть долоню до асфальту на 5–7 секунд. Якщо вам гаряче, собаці також буде боляче ходити по такій поверхні.

6. Ніколи не залишайте тварину в автомобілі

Навіть якщо вікно трохи прочинене, температура всередині машини за лічені хвилини може піднятися до небезпечного рівня. Це одна з найчастіших причин теплових ударів у домашніх тварин.

7. Не змушуйте активно рухатися

Під час спеки краще відмовитися від бігу, тривалих ігор та інтенсивних тренувань. Якщо тварина сама лягає відпочити, не варто її турбувати.

8. Допомагайте охолоджуватися

Можна змочити прохолодною (не крижаною) водою лапи, живіт або шерсть. Різке охолодження льодом чи дуже холодною водою небажане, адже воно може погіршити стан.

Охолодження важливе для всіх

9. Стежте за ознаками перегріву

До небезпечних симптомів належать сильне прискорене дихання, млявість, надмірне слиновиділення, блювання, хитка хода або втрата свідомості.

Якщо вони з'явилися, тварину потрібно перенести в прохолодне місце, поступово охолоджувати та якнайшвидше звернутися до ветеринара.

10. Особливо бережіть тварин із групи ризику

Найважче спеку переносять цуценята й кошенята, літні тварини, улюбленці із зайвою вагою, а також породи з короткою мордою, наприклад мопси, французькі бульдоги, боксери, перські та екзотичні короткошерсті коти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому відпочивати на пляжі із собакою — не краща ідея.