Не спешите выбрасывать: 7 способов использовать пластиковый контейнер из-под мороженого

Эти лайфхаки помогут навести порядок в доме без лишних трат

После того как мороженое закончилось, большинство людей без раздумий выбрасывают пластиковый контейнер от него в мусор. Однако такая емкость может прослужить еще долго и помочь в быту.

"Телеграф" расскажет, каким образом можно повторно использовать эту тару, чтобы уменьшить количество отходов и сэкономить деньги.

Для замораживания пищи. В контейнере удобно хранить супы, бульоны, готовые блюда или ягоды. Главное – убедиться, что пластик пригоден для использования в морозильной камере и не имеет повреждений.

Как органайзер для мелочей. Коробка пригодится для хранения батареек, нитей, пуговиц, канцелярии или детских деталей конструктора.

Для выращивания растений. Если сделать несколько небольших отверстий в дне, контейнер можно использовать в качестве горшка для рассады, зелени или небольших комнатных растений.

Для хранения корма для домашних питомцев. Герметичная крышка поможет оградить сухой корм от влаги и посторонних запахов.

Как дорожную аптечку. В контейнере удобно содержать пластыри, бинты и другие мелкие медицинские средства, особенно во время путешествий или поездок на природу.

Для детских наборов. В него можно сложить карандаши, фломастеры, пластилин или материалы для рукоделия.

Для сбора мелкого мусора на рабочем столе. Например, обрезки бумаги, использованные батарейки или другие вещи, которые не хочется сразу нести в мусорник.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, о копеечном лайфхаке, который наведет порядок в доме.