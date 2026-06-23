Не спешите выбрасывать: 7 способов использовать пластиковый контейнер из-под мороженого
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Эти лайфхаки помогут навести порядок в доме без лишних трат
После того как мороженое закончилось, большинство людей без раздумий выбрасывают пластиковый контейнер от него в мусор. Однако такая емкость может прослужить еще долго и помочь в быту.
"Телеграф" расскажет, каким образом можно повторно использовать эту тару, чтобы уменьшить количество отходов и сэкономить деньги.
Для замораживания пищи. В контейнере удобно хранить супы, бульоны, готовые блюда или ягоды. Главное – убедиться, что пластик пригоден для использования в морозильной камере и не имеет повреждений.
Как органайзер для мелочей. Коробка пригодится для хранения батареек, нитей, пуговиц, канцелярии или детских деталей конструктора.
Для выращивания растений. Если сделать несколько небольших отверстий в дне, контейнер можно использовать в качестве горшка для рассады, зелени или небольших комнатных растений.
Для хранения корма для домашних питомцев. Герметичная крышка поможет оградить сухой корм от влаги и посторонних запахов.
Как дорожную аптечку. В контейнере удобно содержать пластыри, бинты и другие мелкие медицинские средства, особенно во время путешествий или поездок на природу.
Для детских наборов. В него можно сложить карандаши, фломастеры, пластилин или материалы для рукоделия.
Для сбора мелкого мусора на рабочем столе. Например, обрезки бумаги, использованные батарейки или другие вещи, которые не хочется сразу нести в мусорник.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, о копеечном лайфхаке, который наведет порядок в доме.