Как стирать при отключениях: понадобятся только пластиковая бутылка и пакет (видео)

Этот способ пригодится при отключении света или на природе

Когда электричества нет, а вещи нужно срочно постирать, может показаться, что вы находитесь в безвыходной ситуации. Но если сообразительные люди придумали способы погладить без утюга, то и постирать можно без машинки. Особенно если нужно освежить небольшую вещь.

"Телеграф" нашел лайфхаки, которые помогут постирать одежду без стиральной машины.

Как стирать без электричества

Самый популярный метод стирки без электричества — это ручная стирка в тазу или ведре. Необходимо наполнить емкость водой, добавить средство для стирки, замочить вещи, затем потереть их и прополоскать в чистой воде несколько раз.

Но если не хочется долго болтаться в мыльной воде, на помощь придет пластиковая бутылка.

Как постирать с помощью пластиковой бутылки

Это один из самых простых и неожиданных методов, которые можно применить в условиях отсутствия электричества. Он особенно подходит для стирки мелких предметов одежды как носки, плавки или детские принадлежности.

Вам потребуется:

Пластиковая бутылка объемом 2-5 литров с широкой горловиной (чтобы одежда могла легко поместиться внутрь).

Чистая вода (желательно теплая, если есть возможность подогреть).

Моющее средство (порошок или гель для стирки).

Как это сделать:

Подготовьте бутылку. Убедитесь, что она чистая и не имеет неприятных запахов. Заполните бутылку водой. Налейте в бутылку воду, заполнив ее примерно на 2/3 объема. Это оставит место для движения одежды внутри бутылки. Добавьте моющее средство. Хорошо встряхните бутылку, чтобы средство равномерно распределилось в воде. Положите грязные вещи в бутылку. Закройте крышку бутылки плотно, чтобы вода не выливалась. Начните интенсивно встряхивать бутылку в течение 5-10 минут. Эта процедура имитирует процесс стирки в стиральной машине, обеспечивая механическое воздействие на ткань. Оставьте вещи в бутылке на 10-15 минут, чтобы моющее средство продолжило действовать и помогло удалить загрязнения. Откройте бутылку, слейте грязную воду, наполните бутылку чистой водой и хорошо встряхните снова. Повторите процесс полоскания 2-3 раза, чтобы полностью удалить остатки моющего средства. Достаньте вещи из бутылки, отожмите их вручную и повесьте сушиться на свежем воздухе.

Вместо бутылки также можно использовать плотный пакет с зип-застежкой. Но при его использовании нужно быть очень осторожным и следить, чтобы вода не вылилась.

Как видите, даже при отсутствии электричества можно эффективно постирать вещи, используя простые подручные средства.

