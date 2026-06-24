Дешевле не найти: в одном из магазинов появилось мороженое по невероятной цене, где купить (фото)
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Новинка представлена в двух вкусах
В летний сезон и особенно периоды сильной жары многие любят освежиться вкусным мороженым. Особенно приятно, когда его продают по невероятно доступной цене. Именно такой продукт представила сеть магазинов "Аврора".
На официальном сайте мультимаркета рассказали о создании собственного мороженного, которому дали название "Смакуй літо". Сладость представлена в двух классических вкусах: ванильном и с добавлением какао.
При этом есть выбор: в вафельном стаканчике или глазированное на палочке. Кроме того, новинка имеет яркую летнюю упаковку, которую легко заметить среди других вкусностей.
"Лето – это время маленьких радостей. Прогулки с друзьями, отдых на природе, теплые вечера и, конечно, мороженое! Мы в Авроре понимаем, что сейчас украинцам нужно больше радостных моментов в повседневной жизни. Поэтому создали собственное мороженое "Смакуй літо" и сделали все возможное, чтобы цена была максимально доступной", — говорится в сообщении.
На сайте магазина также отметили, что стоимость мороженого также может вернуть покупателей в былые времена, ведь его цена составляет всего лишь 6 гривен.
На официальной странице магазина "Аврора" указали адреса магазинов, в которых уже появилась сладкая новинка:
Некоторые украинцы уже успели попробовать новую вкусность от "Авроры" и рассказали об этом в соцсетях.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мужчине попался кусок стекла в мороженом известного бренда. Как отреагировал производитель.