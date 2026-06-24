Дешевле не найти: в одном из магазинов появилось мороженое по невероятной цене, где купить (фото)

Новинка представлена в двух вкусах

В летний сезон и особенно периоды сильной жары многие любят освежиться вкусным мороженым. Особенно приятно, когда его продают по невероятно доступной цене. Именно такой продукт представила сеть магазинов "Аврора".

На официальном сайте мультимаркета рассказали о создании собственного мороженного, которому дали название "Смакуй літо". Сладость представлена в двух классических вкусах: ванильном и с добавлением какао.

При этом есть выбор: в вафельном стаканчике или глазированное на палочке. Кроме того, новинка имеет яркую летнюю упаковку, которую легко заметить среди других вкусностей.

Мороженое "Смакуй літо". Фото: сайт "Авроры"

"Лето – это время маленьких радостей. Прогулки с друзьями, отдых на природе, теплые вечера и, конечно, мороженое! Мы в Авроре понимаем, что сейчас украинцам нужно больше радостных моментов в повседневной жизни. Поэтому создали собственное мороженое "Смакуй літо" и сделали все возможное, чтобы цена была максимально доступной", — говорится в сообщении.

На сайте магазина также отметили, что стоимость мороженого также может вернуть покупателей в былые времена, ведь его цена составляет всего лишь 6 гривен.

Мороженое "Смакуй літо". Фото: сайт "Авроры"

На официальной странице магазина "Аврора" указали адреса магазинов, в которых уже появилась сладкая новинка:

Где купить мороженое "Смакуй літо". Адреса магазинов "Аврора"

Где купить мороженое "Смакуй літо". Адреса магазинов "Аврора"

Где купить мороженое "Смакуй літо". Адреса магазинов "Аврора"

Где купить мороженое "Смакуй літо". Адреса магазинов "Аврора"

Некоторые украинцы уже успели попробовать новую вкусность от "Авроры" и рассказали об этом в соцсетях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мужчине попался кусок стекла в мороженом известного бренда. Как отреагировал производитель.