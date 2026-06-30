Треснутая глазурь и кристаллы льда: простые способы узнать, что мороженое повторно замораживали

Главные сигналы, которые легко пропустить

Мороженое, которое выглядит идеально в магазине, уже дома может неприятно удивить изменением вкуса, текстуры и внешнего вида – и причина далеко не всегда в его составе.

Как понять, что мороженое испортилось, рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко в комментарии "Телеграфу".

По ее словам, один из главных сигналов – это изменение структуры продукта. Качественное мороженое должно быть однородным и мелкокристаллическим, но если оно частично растаяло и повторно замерзло, текстура становится иной, а вкус и качество ухудшаются. Такие изменения не всегда заметны в магазине, но хорошо ощущаются после вскрытия упаковки.

Еще один признак некачественного хранения – состояние глазури. Она может трескаться, терять равномерность или покрываться мельчайшими дефектами. Это часто свидетельствует о неправильной транспортировке или механических повреждениях. Хотя глазурь выполняет не только эстетическую функцию, но и защищает мороженое от окисления и помогает сохранить его нежную структуру.

Эксперт отмечает, что причиной порчи часто становятся нарушения холодовой цепи — во время перевозки или хранения. Особенно это актуально при отключениях электроэнергии, когда продукт может размораживаться и замораживаться повторно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как отличить качественное мороженое от подделки.