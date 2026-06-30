Тріснута глазур та кристали льоду: прості способи дізнатися, що морозиво повторно заморожували

Головні сигнали, які легко пропустити

Морозиво, яке виглядає ідеально в магазині, вже вдома може неприємно здивувати зміною смаку, текстури і зовнішнього вигляду — і причина далеко не завжди в його складі.

Як зрозуміти, що морозиво зіпсувалося, розповіла завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко в коментарі "Телеграфу".

За її словами, один із головних сигналів — це зміна структури продукту. Якісне морозиво має бути однорідним і дрібнокристалічним, але якщо воно частково розтануло й повторно замерзло, текстура стає іншою, а смак і якість погіршуються. Такі зміни не завжди помітні в магазині, але добре відчуваються після відкриття упаковки.

Ще одна ознака неякісного зберігання — стан глазурі. Вона може тріскатися, втрачати рівномірність або покриватися дрібними дефектами. Це часто свідчить про неправильне транспортування або механічні пошкодження. Хоча глазур виконує не лише естетичну функцію, а й захищає морозиво від окислення та допомагає зберегти його ніжну структуру.

Експертка зазначає, що причиною псування часто стають порушення холодового ланцюга — під час перевезення або зберігання. Особливо це актуально під час відключень електроенергії, коли продукт може розморожуватися і заморожуватися повторно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як відрізнити якісне морозиво від підробки.