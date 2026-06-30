Правды не узнаете? Можно ли дома определить жирность сливочного масла

Есть ли какие-то методы

Многие покупатели пытаются определить качество сливочного масла самостоятельно. Однако можно ли точно установить его жирность в домашних условиях.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

По его словам, точно установить жирность масла на дому невозможно. В Украине традиционно производят масло с разной массовой долей жира — 62,5%, 72,5% и 82,5%. В то же время, на полках можно встретить продукцию с показателями 73%, 82% или 83%. Это не свидетельствует о подделке, а является следствием сложившейся много лет назад практики, обусловленной особенностями государственного регулирования цен.

Сливочное масло. Фото: investor.bg

Эксперт пояснил, что ранее некоторые производители изменяли стандартные показатели жирности на один процент во избежание дополнительных процедур согласования стоимости продукции. Впоследствии такая практика закрепилась на рынке и сохранилась по сей день.

В то же время, главной проблемой остается не сам показатель жирности, а соответствие реального состава информации на упаковке. По словам Чагаровского, крупные и известные производители обычно заботятся о своей репутации и соблюдают стандарты, тогда как среди малоизвестных брендов риск приобрести фальсифицированную продукцию значительно выше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая жирность сметаны лучше.