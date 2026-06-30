Правды не узнаете? Можно ли дома определить жирность сливочного масла
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Есть ли какие-то методы
Многие покупатели пытаются определить качество сливочного масла самостоятельно. Однако можно ли точно установить его жирность в домашних условиях.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.
По его словам, точно установить жирность масла на дому невозможно. В Украине традиционно производят масло с разной массовой долей жира — 62,5%, 72,5% и 82,5%. В то же время, на полках можно встретить продукцию с показателями 73%, 82% или 83%. Это не свидетельствует о подделке, а является следствием сложившейся много лет назад практики, обусловленной особенностями государственного регулирования цен.
Эксперт пояснил, что ранее некоторые производители изменяли стандартные показатели жирности на один процент во избежание дополнительных процедур согласования стоимости продукции. Впоследствии такая практика закрепилась на рынке и сохранилась по сей день.
В то же время, главной проблемой остается не сам показатель жирности, а соответствие реального состава информации на упаковке. По словам Чагаровского, крупные и известные производители обычно заботятся о своей репутации и соблюдают стандарты, тогда как среди малоизвестных брендов риск приобрести фальсифицированную продукцию значительно выше.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая жирность сметаны лучше.