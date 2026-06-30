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Назван единственный домашний способ, который поможет выявить подделку сливочного масла

Автор
Марина Бондаренко ,
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Как проверить качество этой молочки
Как проверить качество этой молочки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Большинство этого не знает, но метод очень прост

Проверить, является ли сливочное масло натуральным, можно с помощью одного простого домашнего метода. Речь идет о базовом способе, не требующем специальных приборов или лабораторных условий.

Такой подход позволяет потребителю приблизительно оценить качество продукта. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

По его словам, самый простой способ – проверка замораживанием. Если положить масло в условия минусовой температуры, оно становится очень жестким, практически "как доска". Конкретно таковая структура является признаком натурального продукта.

Как проверить сливочное масло на натуральность
Сливочное масло. Фото: gorodglazov

Какую сметану лучше брать

Ранее мы рассказывали, какая жирность сметаны оптимальна — 10%, 15%, 20% или 25%. Один из этих вариантов выбирает большинство кулинаров, ведь он имеет более густую консистенцию и насыщенный сливочный вкус – хорошо подходит для разных блюд. Его добавляют в борщи и супы, используют в салатах, соусах, а также в выпечке и десертах. В то же время выбор жирности зависит от того, для каких блюд ее планируют использовать или употребляют как отдельный продукт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое сливочное масло лучше — 72,5% или 82,5% жирности.

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#Сливочное масло #Качество #Перевірка