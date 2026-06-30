Названо єдиний домашній спосіб, який допоможе виявити підробку вершкового масла

Більшість цього не знає, але метод дуже простий

Перевірити, чи є вершкове масло натуральним, можна за допомогою одного простого домашнього методу. Йдеться про базовий спосіб, який не потребує спеціальних приладів чи лабораторних умов.

Такий підхід дозволяє споживачеві приблизно оцінити якість продукту. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

За його словами, найпростіший спосіб — перевірка заморожуванням. Якщо покласти масло в умови мінусової температури, воно стає дуже твердим, практично "як дошка". Саме така структура є ознакою натурального продукту.

Вершкове масло. Фото: gorodglazov

Яку сметану краще брати

Раніше ми розповідали, яка жирність сметани є оптимальною — 10%, 15%, 20% чи 25%. Один з цих варіантів обирає більшість кулінарів, адже він має більш густу консистенцію та насичений вершковий смак — добре підходить для різних страв. Його додають у борщі та супи, використовують у салатах, соусах, а також у випічці й десертах. Водночас вибір жирності залежить від того, для яких страв її планують використовувати або чи вживають як окремий продукт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке вершкове масло є кращим — 72,5% чи 82,5% жирності.