Ни мешков, ни холодильников: пекарь поделился секретом, как сохранить хлеб свежим в летнюю жару

Этот трюк сэкономит ваш бюджет

Летняя жара — самое плохое время для хранения хлеба. Высокая температура ускоряет сразу два отрицательных процесса: испарение влаги и ретроградацию крахмала (явление, из-за которого мякоть теряет эластичность и черствеет).

Хосе Рольдан, известный испанский пекарь из Кордовы, получивший в 2025 году титул лучшего пекаря мира, развеял популярные мифы и рассказал, как правильно хранить хлеб в домашних условиях во время жары. Его совет удивил многих, ведь он отрицает две самые популярные привычки потребителей, пишет okdiario.

Почему тканевые мешки и бумага не работают летом

Тканевые мешочки (или мешочки) десятилетиями считались идеальным вариантом для хранения хлеба. В умеренную погоду ткань позволяет хлебу "дышать", благодаря чему корочка остается хрустящей. Однако когда температура за окном стремительно растет, этот метод начинает вредить.

Хлеб в мешочке

По словам Хосе Рольдана, в жару ткань заставляет хлеб терять влагу в разы быстрее. То же касается и бумажных пакетов: они обеспечивают слишком интенсивный обмен воздухом с окружающей средой. Как следствие, уже через несколько лет изделие становится сухим извне и твердым внутри. Особенно быстро этот процесс заметен на качественном ремесленном хлебе и выпечке на закваске.

Также эксперт упорно не рекомендует прятать хлеб в холодильник. Низкие температуры (но выше нуля) лишь ускоряют разрушение структуры крахмала, поэтому мякоть затвердеет быстрее, чем при комнатной температуре.

Простое решение от лучшего пекаря

"Для сохранения хлеба летом я бы посоветовал использовать обычный пластиковый пакет", — заявил Рольдан.

Логика этого трюка заключается в физике: пластик водонепроницаем, он не дает испаряться влаге, содержащейся внутри мякоти, и таким образом замедляет процесс черствения. Лучше всего для этого подходят герметичные пакеты с zip-защелкой, полностью ограничивающие доступ горячего воздуха. В таком пакете при комнатной температуре хлеб может храниться в идеальном состоянии 1-2 дня.

Однако этот способ имеет один побочный эффект — из-за нехватки воздуха хрустящая корочка хлеба размягчается. Но у пекаря есть простое решение для этой проблемы: "Достаточно на несколько минут отправить хлеб в разогретую духовку или на тостер/гриль, и вы получите выпечку, которая будет смаковать как только из печи". Только 5–10 минут в духовке при средней температуре — и корочка снова станет хрустящей.

Что делать, если хлеб нужно сохранить надолго

Если вы понимаете, что не съедите весь хлеб через два дня, Хосе Рольдан советует использовать морозильную камеру. Однако делать это нужно правильно:

Нарежьте хлеб на ломтики перед замораживанием. Плотно заверните его в герметичный пластиковый пакет или алюминиевую фольгу. Доставайте порционно : так вы сможете размораживать только то количество кусочков, которое нужно для одного приема пищи, не подвергая температурному шоку всю буханку.

В морозильнике качественный хлеб может сохранять свои свойства до шести месяцев, а после короткого прогревания в духовке или тостере он вернет свой первоначальный вкус и текстуру.

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