Помидоры станут "лакшери"? Почему и как долго они могут быть дорогими этим летом
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Овощ бьет ценовые рекорды по одной причине
Этим летом помидоры в Украине могут удерживать позицию одного из самых дорогих овощей сезона. Причиной этого называют сложности с импортными поставками из Турции, обычно обеспечивающей значительную часть рынка.
Как пояснила "Телеграфу" эксперт информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук, именно перебои с импортом стали ключевым фактором удорожания томатов. Поэтому предложение на рынке сократилось, что сразу повлияло на цены.
Детальнее в материале: "Один овощ бьет все рекорды, другие — стремительно дешевеют: как изменятся цены в июле и августе (прогноз)".
По ее словам, ситуация может измениться только тогда, когда на рынок в достаточном количестве поступят украинские помидоры с открытого грунта. До этого момента помидоры, вероятно, будут оставаться самыми дорогими среди сезонных овощей.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что цены на огурцы и помидоры почти вдвое снизились, однако эксперты предупреждают — это еще не финальное удешевление. Стало известно, когда выгоднее всего покупать овощи для консервации.