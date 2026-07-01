Помидоры станут "лакшери"? Почему и как долго они могут быть дорогими этим летом

Овощ бьет ценовые рекорды по одной причине

Этим летом помидоры в Украине могут удерживать позицию одного из самых дорогих овощей сезона. Причиной этого называют сложности с импортными поставками из Турции, обычно обеспечивающей значительную часть рынка.

Как пояснила "Телеграфу" эксперт информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук, именно перебои с импортом стали ключевым фактором удорожания томатов. Поэтому предложение на рынке сократилось, что сразу повлияло на цены.

Детальнее в материале: "Один овощ бьет все рекорды, другие — стремительно дешевеют: как изменятся цены в июле и августе (прогноз)".

По ее словам, ситуация может измениться только тогда, когда на рынок в достаточном количестве поступят украинские помидоры с открытого грунта. До этого момента помидоры, вероятно, будут оставаться самыми дорогими среди сезонных овощей.

Помидоры. Фото: Рixabay

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что цены на огурцы и помидоры почти вдвое снизились, однако эксперты предупреждают — это еще не финальное удешевление. Стало известно, когда выгоднее всего покупать овощи для консервации.