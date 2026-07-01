Помідори стануть "лакшері"? Чому і як довго вони можуть бути дорогими цього літа

Овоч б'є цінові рекорди через одну причину

Цього літа помідори в Україні можуть утримувати позицію одного з найдорожчих овочів сезону. Причиною цього називають складнощі з імпортними постачаннями з Туреччини, яка зазвичай забезпечує значну частину ринку.

Як пояснила "Телеграфу" експертка інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук, саме перебої з імпортом стали ключовим фактором подорожчання томатів. Через це пропозиція на ринку скоротилася, що одразу вплинуло на ціни.

Детальніше у матеріалі: "Один овоч б’є всі рекорди, інші — стрімко дешевшають: як зміняться ціни у липні та серпні (прогноз)".

За її словами, ситуація може змінитися лише тоді, коли на ринок у достатній кількості надійдуть українські помідори з відкритого ґрунту. До цього моменту томати, ймовірно, залишатимуться найдорожчими серед сезонних овочів.

Помідори. Фото: Рixabay

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що ціни на огірки та помідори майже вдвічі знизилися, однак експерти попереджають — це ще не фінальне здешевлення. Стало відомо, коли найвигідніше купувати овочі для консервації.