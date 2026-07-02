Цены на популярные овощи уже скоро резко изменятся: когда и почему именно

Только некоторые продукты остануться дорогими

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Этой осенью дефицита овощей в Украине не предвидится. А уже в ближайшее время цены на огурцы и помидоры могут начать снижаться.

Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" дала эксперт информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.

Детальнее в материале: "Один овощ бьет все рекорды, другие — стремительно дешевеют: как изменятся цены в июле и августе (прогноз)".

По ее словам, в июле и августе большинство сезонных овощей начнет дешеветь.

"Прежде всего, это касается огурцов, помидоров и капусты. Хотелось бы, чтобы огурцы на рынках подешевели хотя бы до 30 гривен за килограмм", — говорит Лариса Гук.

Овощи

Ориентировочные цены на июль-август

По прогнозу эксперта, в ближайшие месяцы следует ожидать такой динамики:

Огурцы подешевеют примерно до 30 грн/кг на рынках;

подешевеют примерно до 30 грн/кг на рынках; Обычные помидоры – 50-70 грн/кг;

– 50-70 грн/кг; Полевая "сливка" — около 30 грн/кг, но ближе к сентябрю;

— около 30 грн/кг, но ближе к сентябрю; Молодая капуста – продолжит дешеветь;

– продолжит дешеветь; Сортовые томаты (розовые, "Черный принц", "Воловое сердце") — останутся дорогими;

(розовые, "Черный принц", "Воловое сердце") — останутся дорогими; Баклажаны – также останутся относительно дорогими из-за меньших площадей выращивания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько украинка может зарабатывать, работая сиделкой в Германии.