Никогда не говорите "дешевые цены": почему это выдает безграмотность в украинском и как правильно

Эксперт назвал популярные речевые ловушки, которые портят впечатление от общения

Многие украинцы, особенно те, кто только переходит на родной язык, часто совершают типичные ошибки. Существует целый ряд распространенных фраз, в которых неправильно сочетают слова, и их стоит научиться говорить правильно.

"Телеграф", ссылаясь на тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопу, рассказывает о том, какие фразы могут выдать вашу безграмотность. Однією з найчастіших помилок є фраза "дешеві ціни".

Як пояснив експерт, ціни не можуть бути дешевими або дорогими, вони бувають лише низькими або високими. Таким чином, правильно говорити "низькі ціни" або "високі ціни".

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском ласково назвать Екатерину. Не все знают, как еще можно обращаться к девушке, которую так назвали.

Также "Телеграф" ранее рассказывал о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно. Многие наши соотечественники могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.