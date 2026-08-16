Работа мечты в Италии: где нужно просто жить и получать почти 45 тысяч евро

Каждое утро будете видеть горы из окна

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Мечта многих — не просто переехать в Италию, а жить среди гор, тишины и живописных пейзажей, и получать за это финансовые выплаты. Именно такую возможность предлагает одна из маленьких итальянских деревень, которой остро не хватает новых жителей.

Именно в Санто-Стефано-ди-Сессанио в регионе Абруццо власти пытаются привлечь новых жителей и для этого предлагает финансовую поддержку. Детальнее об этом написали в "Сronista".

Маленькая деревня в горах ищет людей и платит за это

Сколько могут получить новые жители

Участникам программы могут выплачивать до 8000 евро в год в течение трех лет. Также можно получить до 20 тысяч евро на открытие собственного дела. В общей сложности сумма поддержки может достичь 44 тысяч евро.

Впрочем, для этого нужно выполнить определенные условия и согласиться прожить в селе не менее пяти лет.

Кто может воспользоваться программой

Программа рассчитана преимущественно на людей в возрасте от 18 до 40 лет. Подать заявку могут граждане Италии, жители стран ЕС и люди с разрешением на жительство в Италии.

Предпочтение получат те, кто готов работать или начать собственный бизнес.

Какая жизнь ждет новых жителей

Санто-Стефано-ди-Сессанио расположено на высоте около 1300 метров в национальном парке Гран-Сассо-е-Монти-делла-Лага. Село сохранило средневековую архитектуру и окружено горами. Новым жителям также могут предложить жилье по символической аренде.

Особенно нужны люди, которые будут работать в сфере туризма, питания, ремесел, торговли местными продуктами и услуг для туристов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о еще одной работе мечты — нужно только жить у моря и кормить кошек.