Неожиданная помощь: в сети показали, как легко убрать косточки из арбуза

Пользователи сети с юмором восприняли такой совет

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Украинцы любят арбузы, однако не всем нравится выбирать из них косточки. В сети показали простой "лайфхак", как избавиться от семян без лишних усилий.

Соответствующее видео обнародовано в одной из социальных сетей. Следует отметить, что оно носит шутливый характер.

На кадрах видно, как человек держит кусок арбуза. А косточки из него выбирает обычная курица.

"Лайфхак для любителей арбузов", — отмечено под видео.

Что пишут в комментариях?

Пользователи с юмором отреагировали на совет. Многие подчеркнули, что едят арбузы прямо с косточками.

"Я ем с косточками";

"Я всю жизнь с косточками ел)";

"Поэтому у тебя пузо не от пива, а от арбуза", — шутят в сети.

Комментарии пользователей

Как выбрать вкусный арбуз?

Как сообщал "Телеграф", хороший арбуз обычно кажется тяжелее, чем выглядит, ведь содержит много сока. При легком постукивании спелый плод должен издавать глухой, глубокий звук.

Также следует выбирать арбузы правильной симметричной формы без вмятин, трещин и повреждений. Если есть плодоножка, лучше, чтобы она была сухой и коричневой, это может указывать на естественное созревание.

Еще один признак качественного арбуза – матовая кожура. Слишком блестящая поверхность иногда может быть сигналом, что плод еще не полностью созрел.

В то же время не стоит покупать арбузы с мягкими пятнами, ударами, странными вмятинами или следами повреждений. Такие признаки могут свидетельствовать о неправильном хранении или транспортировке.

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