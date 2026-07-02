В "АТБ" глушат мобильный интернет? Инженер раскрыл правду

В этом нет злого умысла

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Плохая мобильная связь в магазинах "АТБ" имеет простое практическое объяснение. В этом нет вины ни оператора, ни сети.

На то, что у "АТБ" часто исчезает интернет на телефоне, пожаловался один из пользователей на Reddit. По его словам, доступа в интернет нет не только в здании магазина, но еще 20 минут после того, как он оттуда выйдет.

В комментарии пришел инженер мобильного оператора, объяснивший, почему у "АТБ" часто возникают проблемы с доступом к мобильному интернету. Проблема в самих зданиях – очень часто "АТБ" открывают на базу советских зданий, возведенных из железобетона. Свойство этого материала – глушение радиосигнала, поэтому и исчезает связь.

Чтобы избежать такой ситуации, магазин может обратиться к оператору с просьбой установить репиторы. Они усиливают сигнал и улучшат связь.

Также инженер дал совет, что делать, если связь не возобновляется еще долго после выхода из "АТБ". В этом случае рекомендуется на 10 секунд включить авиарежим, после чего телефон заново подключиться к станции.

Как писал "Телеграф", в "АТБ" объяснили, почему у них возник дефицит определенных товаров. Это заметили покупатели сети.